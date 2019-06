Cadê os cervejeiros barbudos?

Se você sabe diferença entre o lúpulo Cascade e o Columbus. Se está a par de quem é Mikkel Borg Bjergsø, o fundador da incensada cervejaria dinamarquesa Mikkeller. Ou se elegeu uma milkshake IPA preferida, assim chamada por conter lactose na receita. Então não tenha dúvida: você é um beer geek. Que por muito tempo foi o principal público alvo dos bares especializados em cervejas artesanais.

Não à toa, muitos endereços do gênero viraram redutos exclusivos de entendidos, em geral barbudos mal-encarados e não na melhor forma física. Os novos bares do tipo, no entanto, parecem determinados a quebrar o estereótipo e atrair clientela mais vasta, incluindo a turma que não tem ideia de como diferenciar uma IPA de uma APA ou quem prefere ficar no gim-tônica. A seguir, as melhores novidades do tipo em São Paulo.

Croma Beer Co.

Com paredes de tijolinhos, luminárias estilosas e um janelão que banha a área interna de luz natural durante o dia, nem parece pertencer à mesma categoria dos velhos pubs soturnos e esfumaçados. Folhagens, mesas de madeira alta e uma parede de ferro, que sustentam as quinze torneiras de chope, completam a decoração. Inaugurado em janeiro, o bar pertence ao paulistano Rodrigo Nogueira e a um cunhado dele, o venezuelano de Caracas Hector Aguilera.

Parte das cervejas é feita no próprio endereço, na Vila Madalena, em São Paulo, e o restante vem de uma fábrica instalada em Jaboticabal, no interior do estado. Há chopes recorrentes, como o aromático juicy IPA Sunshine, e outros sazonais, a exemplo do brown ale Under My Skin, que leva abóbora e lactose na receita. Pelas mesas, porém, também se avistam taças de vinho e doses de uísque. A ordem é agradar também quem não é fã de cervejas. Onde: Rua Harmonia, 472, Vila Madalena, São Paulo, (11) 3032-2061.

Croma Croma

Hoegaarden Greenhouse

É mais um bar controlado pela Ambev, dona da brewhouse da Goose Island, no mesmo Largo da Batata, em São Paulo, e da rede Bar do Urso, entre outras iniciativas do gênero. Incomparável aos vizinhos mais próximos, os botecos mal-ajambrados que fazem a alegria de quem procura um “litrão” e mesa na calçada, o bar da Hoegaarden vive lotado de gente bem vestida desde que abriu as portas, em março.

Protegido da rua, ele é decorado com inúmeras plantas que pendem do teto. A witbier da marca, feita de trigo, coentro e cascas de laranja, é trazida da cidade Hoegaarden, onde fica sua fábrica desde a fundação, em 1965. A bebida pode ser saboreada pura ou depois de passar por uma torre de infusão de laranja.

Chopes da Goose Island Brewhouse, como o redondo IPA da marca, também são ofertados no endereço, além de drinques assinados pelo bartender Alê D’agostino, do Apothek Cocktails & Co. Quem responde pelo cardápio de comidas é o chef Raphael Despirite, do restaurante Marcel. Onde: Rua Fernão Dias, 672, Pinheiros, São Paulo, (11) 3031-5099.

Espaço da Hoegaarden Espaço da Hoegaarden

Perro Libre

O taproom da cervejaria gaúcha em São Paulo chama atenção pela decoração clean e pelas convidativas áreas ao ar livre. Outro diferencial são suas 15 torneiras de chope automatizadas, que permitem que a clientela se sirva sozinha. Basta carregar com dinheiro um cartão, passá-lo sobre o leitor no alto de cada torneira e despejar o volume desejado. O único porém é que aquela provinha grátis, tradicional em qualquer bar especializado em cerveja artesanal, não tem vez por aqui.

Os chopes são armazenados em quatro câmaras frias, com temperaturas diferentes (em geral, IPAs, stouts e companhia partilham o mesmo ambiente). Não quer ficar só na cerveja ou vai com alguém que não é fã da bebida? Há um bar especializado em drinques refrescantes como o onipresente gim-tônica. Da cozinha saem petiscos como ceviche de peixe branco marinado no limão com pimenta dedo de moça, coentro e cebola roxa. Onde: Rua Cunha Gago, 83, Pinheiros, São Paulo. (11) 3562 8070.

–

Cervejaria Tarantino

Não é exagero dizer que a cervejaria do empresário Gilberto Tarantino é a preferida das crianças. A propriedade de 2.400 metros quadrados no bairro do Limão, em São Paulo, dispõe de uma imensa área a céu aberto com chão de paralelepípedos, cesta de basquete e mesa improvisada de ping-pong – e ainda há máquinas de pinball na parte interna.

Nos finais de semana, dezenas de crianças correm de um lado para o outro entre as cadeiras de praia e os guarda-sóis enquanto os pais se preocupam apenas em decidir qual das dez torneiras de chope irão manusear – aqui também cabe à clientela encher o próprio copo, por meio de um cartão pré-pago.

Cerca de 16 mil litros de cerveja são produzidos no recinto a cada mês. Para começar, recomenda-se a levinha Miracle IPA ou a ligeiramente amarga German Pils e partir em seguida para a encorpada dry stout da casa. Na falta de cozinha própria, o endereço recorre a food trucks e similares, o que pode frustrar quem busca uma refeição propriamente dita. Onde: Rua Miguel Nelson Bechara, 316, Limão, São Paulo, (11) 3297-7181.