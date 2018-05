Cada gol de Neymar e Messi renderá 10 mil refeições doadas a ONU

Miami – Cada gol que Neymar e o argentino Lionel Messi em torneios oficiais até março de 2020, a partir da Copa do Mundo, representará um “vale” de 10 mil refeições que serão destinadas para estudantes da América Latina e Caribe.

“Juntos marcaremos gols contra a fome”, é o lema da campanha, assinada pelos dois ex-companheiros de Barcelona.

A iniciativa faz parte da campanha #JuntosSomos10, que a Mastercard iniciou em abril do ano passado, quando anunciou Neymar e Messi como os dois garotos-propaganda em uma chamada por doações de alimentos ao Programa Mundial de Alimentos da ONU (PMA).

“Esperamos que, com esse esforço, haja mais crianças que possam ter a chance de ser camisa 10”, diz declaração conjunta dos dois jogadores, publicada no comunicado de lançamento do projeto.

A empresa de pagamentos eletrônicos será a responsável por doar as refeições ao PMA, a cada vez que Neymar ou Messi balançar as redes. O craque brasileiro se disse “feliz” de participar da iniciativa.

“Sabemos que podemos fazer grandes coisas, quando nos unimos, e isso é um exemplo. Juntos, podemos combater a fome”, garantiu o camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção comandada por Tite.

A expectativa é conseguir arrecadar 10 milhões de refeições, no prazo de dois anos. Além disso, os interessados em doar à PME, pode fazê-lo através do site da campanha “https://www.mastercard.com.br/pt-br/consumidores/experiencias-ofert as/juntossomos10.html”.

Além disso, cada vez que um usuário usar a hashtag #JuntosSomos10 nas redes sociais, a Mastercard doará refeições adicionais.