Burger Fest começa nesta sexta em cinco capitais

São Paulo – A 12ª edição do Burger Fest, maior festival de hambúrguer do país, começa nesta sexta (11) e vai até o dia 27 de maio em cinco capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Florianópolis.

Desta vez, aproximadamente 150 restaurantes estão participando com receitas criadas exclusivamente para o evento. Em São Paulo, cerca de 90 casas aderiram à ação, entre elas Rubaiyat, Pobre Juan, Hamburgueria Tradi e Lanchonete da Cidade.

Este é o sexto ano consecutivo que o evento acontece e, desde a primeira edição, a marca já atingiu mais de 1,2 milhão de hambúrgueres vendidos, movimentando cerca de 90 milhões de reais. Para Kelly Lobos, idealizadora do Burger Fest, tamanho sucesso é reflexo da paixão dos brasileiros por hambúrguer.

Os preços dos lanches da atual edição variam entre 20 e 50 reais. O roteiro completo do evento pode ser consultado no site oficial do Burger Fest 2018. Confira a seguir as criações de algumas das hamburguerias participantes:

