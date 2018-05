Buquê de Meghan Markle tinha homenagem para princesa Diana

São Paulo – O palácio de Kensington, residência oficial do príncipe Harry, deu detalhes sobre o buquê que Meghan Markle levou nas mãos durante a cerimônia de casamento neste sábado, 19. Algumas das flores foram colhidas pelo próprio duque de Sussex e havia uma singela homenagem para a princesa Diana.

Na sexta-feira, 18, antes de ir para Windsor se preparar para o casamento, Harry colheu flores nos jardins do palácio de Kensington e deu para a florista Philippa Craddock, que montou o arranjo. Entre as flores escolhidas pelo príncipe, estavam algumas não-me-esqueças, que eram as favoritas da princesa Diana, sua mãe.

O buquê foi montado de uma maneira informal e vários outros tipos de flores foram utilizadas: ervilhas de cheiro, lírios-do-vale, astilbe, jasmim e astrantia. O arranjo foi amarrado por galhos de murta, a tradicional planta utilizada em buquês reais desde o século 19 e um laço de seda.