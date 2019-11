Bulgari: lançamento traz engrenagem complexa – e à mostra

Com R$ 112.600 você pode comprar o novo Honda Civic EXL. Para adquirir o novo Octo Finissimo Skeleton, da relojoaria italiana Bulgari, ainda vão faltar R$ 11.400.

O relógio de R$ 124 mil custa tudo isso em razão da complexidade de sua engrenagem, comparável ao motor do sedan e não à toa mantida à mostra – ela é montada numa caixa de cerâmica preta com apenas 2,35 milímetros de espessura.

Tem movimento mecânico com corda manual, reserva de marcha de 65 horas e caixa de 40 milímetros. Com pequenos detalhes, a coroa também é de cerâmica preta, o mesmo material da pulseira, com fivela de báscula.

A novidade resiste dentro d’água a uma profundidade de até 30 metros.

Onde encontrar: bulgari.com