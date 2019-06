Bud Basement terá nova edição em seis capitais durante a Copa América

São Paulo – O Bud Basement, evento que reúne atividades interativas, música e entretenimento promovido pela cerveja Budweiser, terá mais uma edição em seis capitais brasileiras até julho e irá transmitir os jogos da Copa América.

O evento será realizado no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Salvador e São Paulo e repete a fórmula da Copa do Mundo, atraindo quem procura jogos ao vivo e diversão após as transmissões.

Inspirado em “porões” icônicos que revelaram grandes marcas, bandas e ideias pelo mundo, as edições do Bud Basement geralmente são realizadas durante megaeventos esportivos, como o Super Bowl.

No Rio, o evento acontecerá entre 14 de junho e 7 de julho na região central da cidade e terá atrações como BaianaSystem, Silva, Letrux, Tropkillaz, ÀTTØØXXÁ e Amigos da Onça.

Confira:

Rio de Janeiro

14/6, sexta-feira, 19h: Amigos da Onça e Minha Luz é de Led

15/6, sábado, 22h: Carrot Green, Fatnotronic, Rara DJS, Moo DJS, Tropicals, Croma e Nepal

18/6, terça-feira, 19h: Amigos da Onça e ÀTTØØXXÁ

22/6, sábado, 14h: Tropkillaz e Heavy Baile

27/6, quinta-feira, 19h: BaianaSystem

29/6, sábado, 22h: Letrux, Minha Luz é de Led e Omulu

02/07, terça-feira, 19h: Amigos da Onça, Bloco 442 e Biltre

06/07, sábado, 21h: Silva, Julio Secchin e Samba que elas querem

07/07, domingo, 14h: Atração surpresa

Local: Sacadura 154 – Rua Sacadura Cabral, 154 – Santo Cristo

São Paulo

14/06, 19h: Movimento Vermelho Amarelo + Convidado



15/06, 17h: Vale Night com DDP

18/06, 18h: Bud & Burger e DJ Marcelo Botelho



Local: Rua Ulysses Reis de Mattos, 230 – Morumbi

Belo Horizonte

14/06

A festa vai acontecer em um galpão no centro da cidade e o jogo do dia será a partida entre Brasil e Bolívia. No palco, o show do Vitão!, com um repertório que mistura hip-hop e rap. Completam a noite os djs Jaka, VT Gonzalez, Amaral e Krammer.

15/06

A noite será dedicada à música brasileira. Os djs se revezam tocando desde os clássicos até as novidades do cenário independente, capitaneada pelos DJS Carou Araújo e Alfredo Souza

18/06

Transmissão ao vivo de Brasil e Venezuela com telão 360, sala de jogos com quadra, pebolim e pingue pongue; estúdio de tattoo, BH Jam Band, Dj Mayrink, Jannotti e Hb7

Local: Rua Itambé, 200 – Floresta – BH/MG

Ponta de venda físico: Lojas Chilli Beans – Diamond Mall, Pátio Savassi e BH Shopping

Brasília

14/06, sexta

20h – Abertura dos portões

21h – Transmissão de jogos

23h30 – Festa Bud Baile com MC Livinho

15/06, sábado

22h – Makossa Baile Black com DJ CIA (Rzo) e Ice Blue (Racionais Mc´s)

Qua, 19 de junho (Véspera de feriado)

23h – Festa Mistura Fina com Dugbogz

21/06, sexta

23h – Festa Mete Dança com ÀTTØØXXÁ e Rincon Sapiência

22/06, sábado

15h – Abertura portões

16h – Transmissão de jogos – com Di Propósito + Dj A Dj Kacá

23h – Festa MiAME especial Baile Funk das Antigas com Mc Koringa e Tubarão

28/6, sexta

22h – Afete-se com Glória Groove

05/07, sexta

22h – Metadinha com Papatinho feat Oroch e PK

06/07, sábado

23h – Melanina com Karol Conka e Mc Rebecca

07/07, domingo

11h – Abertura portões

12h – Transmissão de jogos

17h – Transmissão jogo

20h – Encontro de Blocos

12/07, sexta

22h – Festa Drop 5 anos com Atração Surpresa e Clau

13/7, sábado

22h – Clossing Basement – Festa de Encerramento

Local: Porão do Estádio Mané Garrincha

Salvador

08/06

Forró da Gota

Forró Sorrateiro Edinho Caraíva DJ Lucio K 14/06 Brasil x Bolívia Transmissão ao vivo Karaokê DJ 27/06 Quartas de final Transmissão ao vivo Karaokê DJ 30/06 Falcão Pedro Pondé 02/07 Silva Banda Didá 06/07 Emicida Afrocidade 07/07 Duda Beat Clariana 13/07 Attooxxaa