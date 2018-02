Bruna Marquezine é a rainha do Instagram no Carnaval

Bruna Marquezine pode não ter sido rainha de bateria de escola de samba, mas foi o nome a reinar no Instagram. Sua produção para o Bloco da Favorita foi a foto mais curtida do carnaval, enquanto o vídeo de Ivete Sangalo, dando um show de alegria na maternidade, foi o mais assistido.

No quesito criatividade, Whindersson Nunes ganhou nota dez com a paródia da música “Envolvimento”, conquistando mais de 5 milhões de visualizações e o segundo lugar no ranking de vídeos mais populares durante o período.

Juliana Paes, Viviane Araújo e Sabrina Sato formam o trio das rainhas de bateria mais curtidas no Instagram.

E não é só de desfile que vive o carnaval. O evento gerou 600 milhões de interações feitas por 70 milhões de pessoas no Instagram, globalmente. Entre as tags de localização mais utilizadas, Belo Horizonte surpreendeu, ficando à frente de Salvador. Por outro lado, no ranking das hashtags, quatro entre as cinco mais usadas entre 9 e 14 de fevereiro são relacionadas ao carnaval.

Veja as listas completas, abaixo!

Top 5 fotos relacionadas ao Carnaval 2018:

Bruna Marquezine no Bloco da Favorita

Marina Ruy Barbosa, que fez seu próprio bloco longe do carnaval tradicional

Eliana comemorando os cinco meses de sua filha, Manu

MC Kevinho em sua tour de shows durante o carnaval

Fátima Bernardes, cobrindo o carnaval no sambódromo

Top 5 vídeos mais vistos durante a folia:

Ivete Sangalo e seu carnaval na maternidade

Whindersson Nunes e sua versão carnavalesca de ‘Envolvimento’

Hugo Gloss compartilhando o verdadeiro tiro de JoJo Todynho

Sabrina Sato desfilando pela Gaviões da Fiel

Ivete Sangalo e o vídeo de Scheila Carvalho dançando ao som de ‘No Groove’

Top 5 fotos das rainhas de bateria do Carnaval 2018:

Juliana Paes

Viviane Araújo

Sabrina Sato

Top 5 hashtags do Carnaval 2018:

#carnaval

#carnaval2018

#carnival

#love

#folia

Top 5 cidades mais populares no Carnaval 2018:

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

São Paulo, Brazil

Belo Horizonte, Brazil

Salvador, Bahia, Brazil

Olinda, Brazil