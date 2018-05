Britânicos não tem interesse no casamento do príncipe Harry, diz pesquisa

Dois em cada três britânicos “não estão interessados” no casamento do príncipe Harry e Meghan Markle no próximo fim de semana – revela uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (15).

A enquete de YouGov revela que 66% dos entrevistados não estão interessados no casamento entre o filho de 33 anos da falecida Lady Di, sexto na linha de sucessão ao trono, e a atriz americana, de 36.

Encarregada pelo grupo antimonárquico Republic, a enquete foi feita com 1.615 britânicos na semana passada.

Apenas 9% dos entrevistados disseram estar “muito interessados” no casamento, e 27% afirmaram que vão acompanhar a cerimônia ao vivo no sábado.

Ainda segundo a enquete, mais da metade disse que a família real deveria “pagar todo casamento”, e pelo menos 75% não querem que se gaste um centavo do dinheiro público.

A família real cobrirá os gastos da cerimônia e da recepção, mas os custos com o dispositivo de segurança será a cargo dos cofres públicos.