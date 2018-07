Brasileiros comparecem ao estádio Luzhniki para a final da Copa do Mundo

Moscou – Os torcedores brasileiros comparecem em grande número ao estádio Luzhniki para a final entre França e Croácia, neste domingo, em Moscou.

Confiantes que a seleção chegaria até a semifinal e à final, muitos compraram ingressos, mas acabaram frustrados. “Eu estava otimista e imaginei que o Brasil chegaria à final. Para a próxima Copa, acho que sou comprar para a fase de grupos”, opinou o advogado Carlos Gusmão com a camisa brasileira em frente ao estádio.

Para o administrador de empresas, a ausência da seleção brasileira – e de outros seleções tradicionais – deixou uma ponta de frustração nos torcedores. “Planejei minha viagem para ver uma final entre Brasil e outra grande seleção. Vou assistir pela festa de uma final, mas fiquei um pouco frustrado”, confessa o torcedor.

O Brasil está presente também nos camarotes da estádio. A lista de “Lendas da Fifa” que vão acompanhar o jogo, de acordo com lista oficial da entidade, conta com os brasileiros Dunga, Rivaldo, Ronaldinho, Cafu e Jairzinho.

A movimentação nas proximidades começou por volta do meio-dia (horário de Moscou), quando centenas de torcedores se deslocavam pelas estações de metrô. Na praça em frente ao estádio, houve grande procura por ingressos. A ação dos cambistas era discreta, mas torcedores falando russo e inglês ofereciam entradas por 2500 dólares (cerca de R$ 9.600). Quando perceberam a credencial de reportagem do Estado, eles disseram que os ingressos não eram deles e se afastaram rapidamente.

Dias antes da abertura do Mundial, a Fifa divulgou que 2,4 milhões de ingressos haviam sido alocados e outros 100 mil ainda estavam disponíveis no mercado para diferentes sedes.

As arquibancadas do estádio Luzhniki prometem divisão na final. Embora croatas e franceses estejam em grande número, torcedores de diversos países, como México, Argentina, Colômbia e Alemanha, também marcam presença. A maioria promete torcer pela Croácia, teoricamente o time mais fraco. A camisa da Croácia está esgotada nas lojas do estádio antes da final da Copa. Ainda existem uniformes da França. O preço: seis mil rublos ou R$ 360.