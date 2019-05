Brasileiro “Bacurau” ganha Prêmio do júri em Cannes

Cannes – “Bacurau“, filme dos brasileiros Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, venceu neste sábado o Prêmio do Júri do 72º Festival de Cannes, uma honra dividida com “Les Miserables”, de Ladj Ly.

“Há 20 anos venho a Cannes. No início, era jornalista. Conquistar esse prêmio do Júri significa muito”, disse Mendonça Filho, que concorreu à Palma de Ouro com “Aquarius” em 2016, após receber o prêmio das mãos do cineasta americano Michael Moore.

“Bacurau” é repleto de críticas e de referencias à atual situação da política brasileira, marcada por cortes em diversos setores, entre eles o da Cultura, que perdeu ministério próprio.

Ao falar sobre a vitória, Dornelles dedicou a prêmio a “todos os trabalhadores brasileiros da ciência, da educação e da cultura”.

“Somos embaixadores da cultura no Brasil”, concluiu Mendonça Filho, que lembrou que “A vida invisível de Eurídice Gusmão”, do brasileiro Karim Ainouz, conquistou ontem o principal prêmio da mostra “Um Certo Olhar”, a segunda mais importante em Cannes.

Já Ly, que dividiu a conquista do Prêmio do Júri com os brasileiros, afirmou que “Les Miserables” é uma denúncia crua das condições de vida em muitos subúrbios de Paris, capital do país.

A diretora dedicou a prêmio a “todos os miseráveis” da França, em uma referência ao título de seu filme.