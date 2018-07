Brasileira descobre camisetas vendidas com seu rosto na Ásia

No último domingo, 22, a jovem Driely Meanda, de São Paulo, postou em seu twitter a foto de uma vitrine com uma camiseta com uma estampa de seu rosto. A roupa pertence à loja Nhà Kho Liti, do Vietnã. “O dia de vocês pode ter sido louco, mas eu descobri que tem uma loja na Ásia vendendo camisetas com a minha foto”, escreveu a garota em um tuíte que teve mais de 50 mil curtidas.

o dia de vocês pode ter sido louco, mas eu descobri que tem uma loja na Ásia vendendo camisetas com a minha foto pic.twitter.com/uiGF2rEGgT — Meanda (@meandadrii) July 20, 2018

A empresa informou que apenas revende a peça no país e que as camisetas foram fabricadas na China. No entanto, a Nhà Kho Liti fez menção à jovem no Instagram. “Acabamos de descobrir que a linda menina estampada na camiseta é a @meandadri. Para todos os fãs, nós já tivemos uma conversa com ela e ela está feliz em deixar a gente usar a foto. Obrigado a todos que querem protegê-la, vocês fizeram a coisa certa”, afirmou.

Driely já foi garota propaganda de uma marca de lentes e faz fama nas redes sociais com suas fotos e poesias.