Brasil x Itália: como assistir ao 3º jogo da seleção na Copa do Mundo

A seleção brasileira vai enfrentar a Itália nesta terça-feira (18), às 16h, em Valenciennes, na França, pela terceira rodada da Copa do Mundo. No grupo C, o time precisa apenas de um empate para avançar às oitavas de final, mas também pode passar de fase mesmo se perder a partida.

Contudo, caso o resultado seja negativo para as brasileiras, a equipe vai depender de uma combinação de resultados de outros jogos para continuar no torneio. Sendo assim, com uma vitória ou um empate com a Itália, o Brasil vai às oitavas. Com uma derrota, a seleção precisa esperar até a próxima quinta-feira (20) para saber se continua ou não na disputa pelo título.

No último jogo, o Brasil perdeu de virada para a Austrália por 3 a 2. Marta, camisa 10 do time, não vai participar da partida contra a Itália porque está suspensa. A seleção italiana já está classificada para a próxima fase e busca, na disputa contra o Brasil, a primeira posição no grupo C.

Como assistir

O jogo será transmitido na televisão aberta na Globo e na Band. Já nos canais fechados, a partida passará no SporTV. Aplicativos e sites também farão a cobertura em tempo real da disputa.