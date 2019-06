Brasil x Austrália: como assistir à 2ª partida da seleção na Copa

São Paulo — A seleção feminina de futebol do Brasil entrará em campo para jogar contra a Austrália em Montpellier, na França, nesta quinta-feira (13) às 13h (no horário de Brasília). O jogo, definido por Andressa Alves como um clássico em entrevista ao Globo Esporte, será o segundo da seleção na Copa do Mundo. No último domingo, o time brasileiro ganhou de 3 a 0 da Jamaica.

Marta, a camisa 10 do time, treinou com bola, mas ainda não é uma certeza para a partida.

Como assistir

O jogo será transmitido ao vivo, na televisão aberta, pela Globo e pela Band. Na TV a cabo, pela SporTV. Outra opção, para aqueles que não terão uma TV disponível no momento do jogo, é assistir online pelos sites e apps dos canais.