Brasil treina na Rússia com direito a batuque e invasão de torcedores

O primeiro treino do Brasil em Sochi, cidade-base da Seleção na Rússia, foi marcado pela grande presença da torcida local, que lotou a arquibancada do estádio próximo ao hotel onde a delegação está hospedada, empolgou-se com o batuque de brasileiros e tentou invadir o campo em busca de uma foto com Neymar.

Ao contrário do primeiro dia da Seleção em Sochi, quando os atletas ganharam uma folga do técnico Tite pela vitória de domingo sobre a Áustria (3-0), em Viena, e curtiram a praia privativa ou a piscina do hotel no sossego, o treino aberto desta terça foi de agitação e barulho.

Os torcedores, em sua grande maioria russos, aproveitaram o feriado nacional no país para dar um pulo no estádio local onde a seleção vai treinar durante sua estadia em Sochi e fizeram uma bonita festa.

Além dos cerca de 4 mil torcedores que tiveram acesso ao complexo esportivo e puderam assistir ao treino das arquibancadas do pequeno estádio, centenas de pessoas se aglomeraram no viaduto vizinho ao campo para dar uma espiada no que deve ser o único treino aberto da Seleção durante a Copa, uma exigência da Fifa para aproximar a população local das equipes que acolhem.

Sob o forte sol de 30 graus do balneário, o público local se deixou contagiar pela animação dos poucos torcedores brasileiros que também compareceram ao treino. Houve batucada, samba e muita gritaria quando os jogadores entraram em campo.

Neymar, jogador mais querido pelo público presente, principalmente pelas crianças, foi o mais festejado ao entrar no gramado, teve o nome gritado em coro e acenou aos fãs.

O camisa 10 da Seleção também foi alvo de várias tentativas de invasão de campo protagonizadas por adolescentes russos, que queriam tirar uma foto com o ídolo. Todos foram interceptados por seguranças e retirados do complexo esportivo sem cumprir a missão.

Ao fim da atividade, Philippe Coutinho, aniversariante do dia, e Fágner, que festejou seu aniversário no domingo, foram alvos da tradicional ‘ovada’ dos companheiros.

Antes de deixar o campo e voltar para o hotel, todos os jogadores agradeceram o carinho da torcida com fotos e autógrafos.

Reservas treinam forte

Dentro de campo, o treino aberto do Brasil começou em clima de descontração, com uma roda de bobinho no centro de campo com todos os jogadores convocados por Tite para a Copa, à exceção de Fred, que se recupera de lesão no tornozelo e continuou tratamento médico separado do grupo.

Em seguida, Tite dividiu o elenco em dois grupos, poupando seus habituais titulares de um treino fisicamente mais forte.

Assim, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Coutinho; Willian, Neymar e Gabriel Jesus trocaram passes, correram em volta do gramado e fizeram sessões de alongamento durante toda a atividade.

Enquanto os titulares descansavam, os reservas suavam sob o atento olhar de Tite, que organizou exercícios de saída de bola, marcação alta e finalização, tudo com muita intensidade.

Uma das favoritas ao título na Copa da Rússia, a Seleção deixa a concentração na sexta-feira para viajar a Rostov-on-Don, onde estreará na competição contra a Suíça no próximo domingo, 17 de junho.

Em seguida, o Brasil, cabeça de chave do Grupo E, enfrentará a Costa Rica, em São Petersburgo (22 de junho) e a Sérvia, em Moscou (27).