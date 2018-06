Brasil tem 32% de chances de chegar à final da Copa, segundo pesquisa

São Paulo – Mesmo com o empate no primeiro jogo contra a Suíça, o Brasil é um dos países favoritos para passar por todas as etapas e chegar à final da Copa do Mundo 2018.

Segundo um estudo feito pela Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp), a seleção brasileira tem 32% de chances de disputar a final e, se chegar até lá, tem também 21% de chances de conquistar o hexacampeonato.

As probabilidades tiveram como base os resultados dos confrontos das seleções da Fifa nos últimos quatro anos, que foram usados para comparar as seleções e se chegar às possíveis hipóteses.

De acordo com a EMAp, o objetivo do estudo não é adivinhar o que vai acontecer de fato em cada jogo e nem determinar o vencedor, mas sim chegar a algumas possibilidades baseadas em números.

Confira a seguir as chances das seleções que participam da Copa, segundo pesquisa da FGV: