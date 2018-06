Brasil sofre, mas marca 2 gols no final do jogo e vence a Costa Rica

São Petersburgo – A seleção brasileira esteve muito perto do segundo tropeço nesta Copa do Mundo, mas os gols salvadores de Philippe Coutinho e Neymar nos acréscimos da etapa final proporcionou a vitória sobre a Costa Rica por 2 a 0 neste sábado no Estádio Olímpico Fisht, na cidade de São Petersburgo.

O Brasil teve 69% de posse de bola, mas demorou a dar trabalho ao goleiro Keylor Navas, que, quando exigido, ia se saindo bem. Na melhor chance dos comandados do técnico Tite em quase 90 minutos, logo no começo do segundo tempo, Gabriel Jesus acertou um cabeceio no travessão.

Neymar, apagado mais uma vez, poderia ter feito aberto o placar em um pênalti marcado em cima dele. Entretanto, o árbitro holandês Bjorn Kuipers foi alertado pela arbitragem de vídeo e anulou sua própria marcação depois de ter revisto a jogada.

Quem fez 1 a 0 então foi Coutinho, que já havia sido o autor do gol do empate com a Suíça em 1 a 1 na estreia. Aos 46 minutos, o meia do Barcelona pegou sobra dentro da área e fuzilou Navas com um arremate de bico. Mais tarde, aos 52, Neymar enfim deixou o seu e selou o triunfo.

Com o resultado, a seleção assumiu, ao menos provisoriamente, a liderança do grupo E, com quatro pontos, ainda à espera do confronto entre Sérvia, que tem três, e Suíça, com dois, que acontecerá ainda hoje em Kaliningrado. A Costa Rica, que ainda não pontuou, está eliminado.