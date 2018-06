Brasil segue favorito ao título – mas zebra ganha força

Primeiro, a boa notícia. O site de estatísticas americano Fivethirtyeight, conhecido por sua impressionante gama de acertos em projeções no esporte e na política, segue otimista com as perspectivas da seleção brasileira na Rússia. As chances de o Brasil, que entra em campo às 15h contra a Sérvia, se classificar para a próxima fase são de 89% — e as chances de vencer a partida de hoje são de 64%. As possibilidades de ser campeão seguem entre as maiores: 18%, ante 19% da Espanha e 11% da Alemanha.

Agora, as luzes amarelas no caminho. Segundo o Fivethirtyeight, o Brasil não é mais o favorito nem para vencer o grupo: a Suíça tem 96% de chances de avançar, já que pega a eliminada Costa Rica nesta quarta-feira. Como o Brasil tem um gol a mais de saldo que os suíços, eles precisam tirar a diferença hoje para avançar em primeiro. Os classificados no grupo do Brasil pegam quem avançar no grupo de Alemanha e México (87% de chances para os alemães, 72% de chance para o México e 40% para a Suécia).

Outro motivo de preocupação, segundo o modelo estatístico do site, é que vêm crescendo as chances de a Copa ser conquistada por um campeão inédito. A Croácia, que venceu os três jogos da primeira fase no grupo da Argentina, aumentos as chances de título de 3% antes do início da Copa para 7%. A Suíça, com 2% antes, agora está com 3%. O México, sem chances antes do início da Copa, agora está em 1%. Além deles, Bélgica (com 8%), Portugal (com 5%) e Colômbia (com 2%) seguem cotados.

Dezenas de modelos estatísticos das mais variadas instituições vêm colocando o Brasil ainda como favorito a vencer o torneio. O Banco Goldman Sachs divulgou na segunda-feira uma análise que prevê Brasil e Inglaterra na final, com título brasileiro. A consultoria LCA previu, antes do início do torneio, Brasil, Espanha e Alemanha como favoritos. Resta confirmar o favoritismo em campo.