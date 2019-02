Brasil pode entrar na turnê da banda Kings of Convenience

São Paulo – Não foi promessa da banda, mas por meio do Facebook, o grupo King of Convenience declarou que “parece provável a passagem da trupe pela Colômbia, Chile, Argentina, Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro)”.

Eles afirmaram que ainda não possuem ofertas para shows, mas que devem entrar em contato com os promotores dos quatros países em breve.

De acordo com a mensagem, o anúncio oficial para Colômbia e Argentina está marcado para a próxima terça-feira (20).

Formado por Erlend Oye e Eirik Glambek Boe, o grupo norueguês ganhou visibilidade com o álbum Riot On A Empty Street em 2004, e com o single I’d Rather Dance With You, que chegou ao topo na MTV europeia como melhor clipe no mesmo ano.