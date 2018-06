Brasil vence Sérvia por 2 a 0 e garante 1º lugar do grupo E

Moscou — A seleção brasileira superou nesta quarta-feira a Sérvia por 2 a 0, na Otkrytiye Arena, em Moscou, espantou qualquer fantasma de eliminação precoce e garantiu a primeira colocação do grupo E da Copa do Mundo, o que coloca o México no caminho dos pentacampeões nas oitavas de final

O primeiro gol da partida surgiu no chamado “jogo bonito”, pelo qual o futebol do Brasil é conhecido pelo mundo. Aos 36 da etapa inicial, em lance envolvendo dois jogadores, o meia Philippe Coutinho fez ótimo lançamento e achou o volante Paulinho livre para tocar na saída do goleiro e marcar.

No segundo tempo, aos 23, os sérvios provaram do principal veneno: a bola aérea. Até então apagado, o atacante Neymar cobrou escanteio da esquerda, e o zagueiro Thiago Silva se agigantou e cabeceou firme para o fundo das redes.

O Brasil voltará a campo na próxima segunda-feira, às 11h (de Brasília), para enfrentar o México, vice-líder do grupo F, que teve a Suécia passando na ponta, e a Alemanha eliminada. A partida acontecerá na Cosmos Arena, em Samara, onde os pentacampões mundiais ainda não atuaram neste Mundial.