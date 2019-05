Brasil fica entre melhores do mundo em torneio de churrasco na Austrália

Pela primeira vez no Meatstock, a equipe brasileira da Pitmasters Brasil conquistou excelente resultado entre os melhores profissionais do churrasco do mundo na Austrália este mês.

O time ficou em 5° lugar na categoria Brisket e em 4° lugar na categoria Pork. Na colocação geral, os representantes brasileiros ficaram na 16° posição, competindo na técnica de defumação (smoked BBQ ou american BBQ) com 60 equipes em frente a um público de cerca de 20 mil pessoas.

Rodrigo Bueno/Caxias do Sul, Jefferson Taboada/Santos, André Prates/Belo Horizonte, Luã Tavares/RJ e o capitão, Cassiano Rubi/SP, defumaram na técnica de churrasco americano cinco tipos de proteínas: Frango, Costela de Porco (Pork ribs), Cordeiro, Copa lombo suíno (Pulled Pork) e Peito Bovino (Brisket). O time ainda contou com o apoio de um profissional brasileiro e cidadão australiano, o Leandro Nakamura, da Smokey Mary BBQ.

Brisket apresentada aos jurados: boa colocação no campeonato Brisket apresentada aos jurados: boa colocação no campeonato

“Os australianos da organização ficaram muito entusiasmados com nosso resultado”, comenta Daniel Lee, fundador da Pitmaster Brasil e também juiz do campeonato australiano. “Estreamos como a única equipe internacional da competição, competimos em todas as categorias e conseguimos uma ótima colocação, principalmente em categorias de relevância, como brisket e pork”, completa.

Dois profissionais brasileiros também participaram do evento pela delegação brasileira: Marcos Vigorito, fundador do Guia do Hambúrguer, e o açougueiro Alder Lopes, que competiram em suas categorias em campeonatos paralelos dentro do MeatStock.