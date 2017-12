Moscou – A seleção brasileira enfrentará as equipes de Suíça, Costa Rica e Sérvia na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, de acordo com sorteio realizado nesta sexta-feira, em Moscou.

A estreia do Brasil será contra os suíços, e as partidas seguintes serão diante de Costa Rica e Sérvia.

Mais informações em instantes.