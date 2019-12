Brasil está fora do Oscar 2020 de filme internacional; veja pré-indicados

São Paulo – O Brasil está fora da corrida ao Oscar de Melhor Filme Internacional na premiação de 2020. O representante brasileiro era “A Vida Invisível”, de Karim Aïnouz, baseado no livro da escritora brasileira Martha Batalha. Fernanda Montenegro faz participação especial.

O filme havia ganhado o prêmio “Un Certain Regard”, no Festival de Cannes, e estava sendo muito elogiado pela crítica nos Estados Unidos. Mesmo assim, ficou de fora da lista de dez pré-indicados.

Os cinco finalistas serão anunciados com os demais indicados das outras categorias em 13 de janeiro. A premiação acontece em Los Angeles, em 9 de fevereiro.

O fenômeno coreano “Parasita”, que levou a Palma de Ouro de Cannes, é o grande favorito a levar a estatueta na categoria. Com indicações no Globo de Ouro em roteiro e direção, também deve ser indicado a outras categorias no Oscar, em janeiro.

“Dor e Glória”, filme autobiográfico de Pedro Almodóvar, com Antonio Banderas no papel principal, é outro forte candidato, tendo arrancado elogios da crítica internacional. O francês “Les Misérables”, que dividiu o Grand Prix de Cannes com “Bacurau”, também tem chances.

Confira os filmes que ainda estão na disputa:

“The Painted Bird” – República Checa

“Truth and Justice” – Estônia

“Les Misérables” – França

“Aqueles que Ficam” – Hungria

“Honeyland” – Macedônia do Norte

“Corpus Christi” – Polônia

“Uma Mulher Alta” – Rússia

“Atlantics” – Senegal

“Parasita” – Coreia do Sul

“Dor e Glória” – Espanha

Chance entre os documentários

O País ainda tem chance no Oscar 2020, na categoria de Melhor Documentário. “Democracia em Vertigem”, da documentarista Petra Costa, produção que estreou no Festival de Sundance e foi comprada pela Netflix, está na lista quinze de pré-indicados.

O filme mostra a chegada de Lula ao poder, numa transição democrática inédita com seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso, e segue até chegar no impeachment de Dilma Rousseff.

Nos Estados Unidos, ficou conhecido como “The Edge of Democracy”. Confira a lista: