Brasil encara Peru em busca de vaga nas quartas e apoio da torcida

Foram semanas difíceis para o Brasil. A passagem do furacão Neymar abalou as estruturas da Seleção e agora, na última partida na fase de grupos, a equipe terá missão dupla: vencer o Peru para se classificar às quartas de final e reconquistar a torcida, que não vem poupando vaias na Copa América.

A partida definirá o líder do Grupo A e será disputada neste sábado às 16h00 na Arena Corinthians, em São Paulo.

Sob pressão

A ferida pelo empate sem gol contra a ferrenha retranca armada pela Venezuela do técnico Rafael Dudamel ainda não cicatrizou.

A incapacidade de balançar as redes venezuelanas reviveu o fantasma do lesionado Neymar, cujo escândalo policial pairava sobre as intenções da Seleção de conquistar pela 9ª vez o título da Copa América. Os dribles e gols do craque do PSG, porém, fizeram falta em Salvador.

E a atuação brasileira voltou a impacientar a torcida, que já não vem mostrando muita empolgação com a Copa América, sequer lotando os estádios nas partidas do Brasil.

Antes, na estreia contra a Bolívia em São Paulo, que terminou com vitória brasileira por 3 a 0, a torcida não se mostrou convencida e, assim como no duelo contra a Venezuela, vaias puderam ser ouvidas das arquibancadas.

Neste sábado, de volta a São Paulo, a esperança da Seleção é conseguir reconquistar a torcida.

“Temos muita motivação, é um jogo importante, muito difícil e um adversário muito qualificado como todos que vieram à Copa América”, declarou Philippe Coutinho, meia do Barcelona e autor de dois gols nesta Copa América.

O meia Arthur estará disponível para jogar, recuperado de um golpe sofrido na partida contra a Venezuela, mas Fernandinho é dúvida devido a uma lesão no joelho direito.

Casemiro e Coutinho chegam ao jogo pendurados e, caso recebam outro cartão amarelo, ficarão de fora de um eventual confronto nas quartas de final.

“Será um jogo difícil”, declarou à AFP o ex-lateral-direito brasileiro Cafu. “O Peru tem totais condições de passar para a próxima fase”.

O capitão do penta garantiu que, na Arena Corinthians, os torcedores certamente apoiarão a Seleção devido ao estilo do estádio, que permite uma maior aproximação dos jogadores à torcida. “Isso vai facilitar o trabalho da seleção brasileira”, afirmou.

Dúvida na zaga

O Peru versão 2019 destoa um pouco da equipe que foi buscar a classificação para a Copa do Mundo da Rússia-2018, após 36 anos de ausência.

Sem os zagueiros que sustentavam a defesa peruana, Christian Ramos e Alberto ‘Mudo’ Rodríguez, o técnico Ricardo Gareca não conseguiu encontrar a mesma segurança atrás. E, para piorar, é possível que a dupla de zaga em que Gareca confia não poderá enfrentar o Brasil.

Carlos Zambrano sentiu um incômodo na vitória por 3 a 1 sobre a Bolívia e não treinou com os companheiros na quinta-feira. Seu substituto seria Miguel Araujo ao lado de Luis Abram. “Temos a confiança intacta, o professor sempre confia em nós e isso é importante”, declarou Yoshimar Yotún, ex-jogador do Vasco e um dos líderes do meio de campo peruano.

Mais uma vez, a principal aposta peruana será Paolo Guerrero, maior artilheiro em atividade da Copa América com 12 gols, empatado com o chileno Eduardo Vargas. Guerrero conhece como poucos o técnico Tite, que comandou o atacante na conquista do Mundial de Clubes pelo Corinthians em 2012.

“Vamos fazer de tudo para ganhar porque queremos nos classificar”, alertou o hoje atacante do Internacional. O Peru também precisa ficar atento com os pendurados, já que quatro de seus jogadores (Zambrano, Guerrero, André Carrillo e Renato Tapia) poderiam ficar de fora das quartas de final caso recebem outro cartão.

Fazendo contas

A equipe vencedora deste confronto chegará a sete pontos e terminará como primeira colocada do Grupo A. A outra seleção terá que esperar pelo placar da partida entre Venezuela, que tem dois pontos, e Bolívia, que ainda não pontuou.

Em caso de empate entre brasileiros e peruanos e a Venezuela vencer a Bolívia, os dois classificados serão definidos pelo saldo de gol e o terceiro terá que esperar a definição de todos os grupos.

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson – Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis – Arthur, Casemiro, Philippe Coutinho – Richarlison, Roberto Firmino, David Neres. T: Tite.

Peru: Pedro Gallese – Luís Advincula, Carlos Zambrano o Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco – Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Andy Polo, Christian Cueva – Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. T: Ricardo Gareca.

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)