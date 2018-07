Brasil é o maior artilheiro da história da Copa do Mundo

Moscou – Além da vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, a vitória por 2 a 0 sobre o México nesta segunda-feira, na cidade russa de Samara, rendeu ao Brasil o posto de país que mais marcou gols na história do torneio.

A seleção brasileira chegou à Rússia na vice-artilharia histórica da competição, com 221 gols, atrás da Alemanha, que havia marcado 224 vezes.

Eliminada precocemente na fase de grupos, a equipe alemã se despediu da edição russa com um total de 226 gols após os dois marcados na vitória de virada por 2 a 1 sobre a Suécia, na segunda rodada.

Com os gols de Neymar e Roberto Firmino na Cosmos Arena nesta segunda-feira, o Brasil chegou ao total de 228, na artilharia isolada da história da Copa do Mundo.

A Argentina ocupa a terceira posição, com 137 gols após os seis marcados nesta edição até ser eliminada pela França, a quinta colocada, com 113. A Itália, que não se classificou para Copa na Rússia, é a quarta maior artilheira, com 128 gols.

Além disso, o Brasil igualou o número de vitórias da Alemanha na história Copa do Mundo. Ambas as seleções somam 107 triunfos atualmente.