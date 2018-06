Brasil e Inglaterra farão final da Copa do Mundo, aponta projeção do Itaú

Rio de Janeiro – A seleção brasileira segue como favorita para conquistar a Copa do Mundo e vencerá a Inglaterra na final, conforme aponta projeção do Itaú, que atualizou nesta sexta-feira o relatório, com os classificados às oitavas de final.

A primeira estimativa da instituição financeira foi publicada no dia 13 de junho, um dia antes do jogo de abertura. No documento, houve acertos de 14 das 16 seleções classificadas na fase grupos.

Os erros foram a Alemanha, que na projeção inicial, disputaria a decisão do título com o Brasil, e deu lugar ao México; e a Polônia, que ficou fora, enquanto o Japão carimbou passaporte às oitavas.

Segundo a pesquisa, os pentacampeões mundiais tem 36% de chances de ficar com a taça. As possibilidades são maiores, na sequência, para Bélgica e Inglaterra, ambas com 10%. Espanha e Argentina estão com 8%.

O modelo matemático utilizado pelo Itaú leva em conta, entre outros critérios, a posição das seleções no ranking da Fifa, os últimos encontros com adversários diretos, a tradição de cada participantes, até o efeito de atuar em casa.

Para o jogo desta segunda-feira, em que os comandados por Tite pegarão o México, há 85% de chances dos brasileiros saírem vitoriosos, segundo a projeção. Uruguai, Argentina, Bélgica, Espanha, Dinamarca, Suíça – com a menor margem, por 51% a 49% sobre a Suécia – e a Inglaterra também avançariam nas oitavas.

Na sequência, a seleção brasileira passaria por Bélgica e Argentina, até disputar a decisão contra os ingleses, que encarariam ainda a Suíça e a Espanha.

“Lembramos que, devido à natureza sequencial do torneio, um erro de previsão em uma rodada afeta as previsões para as etapas seguintes, como aconteceu quando previmos que a Alemanha chegaria à final. Essa é a tabela que seria observada caso cravássemos nossas projeções jogo a jogo”, aponta o documento.