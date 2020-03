Brand Factory, da Pernod Ricard, quer transformar as bebidas no Brasil

A pergunta é repetida com frequência por bartenders, jornalistas que cobrem o meio gastronômico, profissionais da indústria de destilados e entusiastas no assunto: qual é a próxima bebida da vez? Deve-se, em boa parte, ao recente e espantoso crescimento do gim, pouco consumido no Brasil até há pouco e classificado por alguns como um modismo passageiro.

Não é. Mas o sucesso repentino do gim leva a crer que outras bebidas podem cair nas graças do grande público de uma hora para a outra — para o desespero de quem investiu no produto errado. É por isso que uma das missões da Camilla Ortenblad, gerente de negócios da Pernod Ricard, é descobrir respostas para aquela pergunta.

Camilla está à frente da Brand Factory, criada em 2018 pelo braço brasileiro do conglomerado de bebidas, dono da vodca Absolut e do uísque Chivas, por exemplo. Trata-se de uma incubadora cujo principal objetivo é testar a viabilidade de marcas do portfólio que ainda não estão à venda no Brasil.

Com uma diferença: em vez de se incumbir ela mesma das vendas e da distribuição das novas bebidas, a unidade de negócios transfere essas tarefas para os donos de importadoras estratégicas. Esses são apelidados de empreendedores.

Drink Amaro Ramazzotti Tonic Drink Amaro Ramazzotti Tonic

“Escolhemos parceiros que têm ótimo relacionamento justamente com os pontos de venda nos quais a bebida escolhida têm mais chance de êxito”, explica a gerente de negócios. “É um modelo que permite que a Brand Factory concentre as atenções na estratégia e nas ações de marketing”.

Para responder pelo gim alemão Monkey 47, incorporado ao portfólio da Pernod há quatro anos, Camilla elegeu Ruy Belchior. Ele é o fundador da importadora Premium Drinks Brasil, especializada em rosés da Provence, a exemplo do M de Minuty.

O empreendedor do digestivo italiano Ramazzotti é o Lucas Albuquerque, fundador da Single Brands, responsável pela marca de água tônica Riverside. A versão amaro do digestivo, por sinal, cuja receita leva 33 ingredientes como ervas, temperos, flores e fruta, está sendo lançada no país neste mês.

Albuquerque foi ungido empreendedor de outras duas marcas do conglomerado, o gim inglês Plymouth e o Lillet. O aperitivo francês, que lembra um vermute suave, é uma das iniciativas mais bem-sucedidas da Brand Factory.

Aperitivo Lillet Aperitivo Lillet

Venerado pelos bartenders, rapidamente virou ingrediente indispensável de inúmeros drinques. Em janeiro, ganhou uma embaixada, o bistrô Rendez-Vous, em Pinheiros.

É preciso registrar que o gim Monkey 47 também tem um espaço para chamar de seu, na verdade um bar próprio. Fica dentro do Banana Café, no Itaim, e foi inaugurado em novembro passado.

Sob a alçada da Brand Factory também estão o rum cubano Havana Club, a tequila Altos, o rum Malibu, o licor de café Kahlúa e o gim nacional Amázzoni.