Bono, do U2, faz a playlist de sua vida ao completar 60 anos

Bono escolheu as 60 canções que salvaram a sua vida. O cantor irlandês do U2 montou a lista no dia de seu aniversário, domingo 10, quando completou 60 anos. “Aquelas que eu não poderia ter vivido sem, aquelas que me levaram de zero a 60, por meio de todos os arranhões, todo tipo de incômodo, do sério ao bobo… e a alegria, principalmente a alegria”, escreveu.

A escolha traz muitos nomes da nova geração, como a cantora Billie Eilish e o rapper Kendrik Lamar, e vale para entender um pouco das influências do próprio U2. Ao contrário dos grandes astros do rock and roll e do pop norte-americanos, descobre-se, por exemplo, que os ouvidos de Bono, apesar de ter gravado com BB King no álbum Rattle and Hum, de 1998, ficou longe do blues.

Há faixas das quais ele mesmo participa, como a primeira, Misere com o tenor Luciano Pavarotti e o roqueiro italiano Zucchero, e XXX, que gravou com Lamar, e ao menos três das bandas punk que marcaram o som do U2 em sua origem, Sex Pistols, Ramones e The Clash, mas os Beatles são lembrados apenas em sua fase mais ingênua, com I Want to Hold Your Hand, de 1963.

Apesar de ser da terra de Rory Gallagher, um dos maiores guitarristas de rock e blues do mundo, nenhum guitarrista entra na lista de Bono. Nada de Clapton, Santana ou do próprio Gallagher. Por alguma razão que não deixa de ser curiosa, Bono cita todo o panteão pop dos anos 80/90, com Madonna, Elton John, Prince e Bee Gees, mas deixa Michael Jackson de fora. Apesar de fazer a lista um dia depois da morte de Little Richard, não há nem dele nem James Brown nem de Chuck Berry e nem qualquer outro nome da fundamental música negra norte-americana. Nada era obrigatório, a lista é pessoal, mas que fala por si, fala.

Veja a lista de Bono:

1. Luciano Pavarotti, Bono & Zucchero – Miserere

2. Sex Pistols – Anarchy In the UK

3. Kanye West – Black Skinhead

4. Billie Eilish – everything i wanted

5. David Bowie – Life on Mars?

6. The Beatles – I Want to Hold your Hand

7. Ramones – Swallow My Pride

8. The Clash – Safe European Home

9. Public Enemy – Fight The Power

10. Patti Smith – People Have the Power 11. John Lennon – Mother

12. The Rolling Stones – Ruby Tuesday

13. Elton John – Daniel

14. Andrea Bocelli- Con Te Partiro

15. Elvis Presley – Heartbreak Hotel

16. Johnny Cash – Hurt

17. This Mortal Coil – Song to the Siren

18. Kraftwerk – Neon Lights 19. The Fugees – Killing Me Softly With His Song

20. Prince – When Doves Cry

21. Daft Punk feat Pharrell Williams & Nile Rodgers – Get Lucky

22. Madonna – Ray of Light

23. JAY-Z feat Alicia Keys – Empire State of Mind

24. Talking Heads – Love Goes to Building on Fire

25. Lou Reed – Satellite of Love

26. The Verve – Bitter Sweet Symphony

27. Joy Division – Love Will Tear Us Apart

28. New Order – True Faith

29. R.E.M. – Nightswimming

30. Adele – Chasing Pavements

31. Arcade Fire – Wake Up

32. Pixies – Monkey Gone to Heaven

33. Oasis – Live Forever

34. Iggy Pop – Lust for Life

35. Gavin Friday – Angel

36. Massive Attack – Safe From Harm

37. Kendrick Lamar feat U2 – XXX

38. Bob Marley & The Walers – Redemption Song

39. Echo and the Bunnymen – Rescue

40. Nirvana – Smells Like Teen Spirit

41. Pearl Jam – Jeremy

42. Bob Dylan – Most of the Time

43. Beyoncé feat Kendrick Lamar – Freedom

44. Depeche Mode – Walking In My Shoes

45. Nick Cave & The Bad Seeds – Into My Arms

46. Simon & Garfunkel – The Sounds of Silence

47. Coldplay – Clocks

48. INXS – Never Tear Us Apart

49. New Radicals – You Get What You Give

50. Angélique Kidjo – Agolo

51. Lady Gaga – Born This Way

52. Frank Sinatra & Bono – Under My Skin

53. David Bowie – Heroes

54. Simple Minds – New Gold Dream (81/82/83/84)

55. Sinéad O’Connor – You Made Me The Thief Of Your Heart

56. Van Morrison – A Sense of Wonder

57. Bruce Springsteen – There Goes My Miracle

58. Daniel Lanois – The Maker

59. Peter Frampton – Show Me The Way

60. Bee Gees – Immortality