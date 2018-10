Bono Vox, do U2, compara Bolsonaro a diabo em show na Irlanda

São Paulo – Conhecido por seu ativismo político, o vocalista da banda irlandesa de rock U2 ironizou o presidente Jair Bolsonaro (PSL), eleito neste domingo (28), em um show em Belfast, na Irlanda do Norte. “Milhões de pessoas estão prestes a ter o seu Carnaval transformado em um desfile militar por um homem chamado capitão Bolsonaro. Esse é o seu nome”, disse o cantor na noite de sábado (27).

Ao se fantasiar com seu personagem Mr Macphisto, paródia do diabo de Fausto, o cantor pergunta à platéia: “Vocês já viram um político assim antes? Os diabos de Macphisto estão tomando o controle ao redor do mundo”, responde, caracterizado com chifres vermelhos, pó branco no rosto e uma boca meio de “Coringa”, meio de monstro.

Em seguida, o cantor cita o presidente americano Donald Trump, o presidente filipino Rodrigo Duterte, que chama de “menino lindo”, e, por fim, Jair Bolsonaro.

O personagem interpretado pelo cantor conclui que todos os nomes têm apenas um rosto: o dele. E termina, com uma risada maligna. “Não acredite no que você vê. Feche os olhos: você pode sentir!”.

Bono Vox fez a crítica a Bolsonaro no mesmo dia em que seu colega músico, o ex-baixista e compositor do Pink Floyd Roger Waters.

Em show realizado em Curitiba, no Paraná, Waters colocou a hashtag #EleNão no telão apenas 30 segundos antes da proibição de manifestações políticas pelo tribunal do estado, justificada pela proximidade da eleição.