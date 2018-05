Bonner se diverte ao imitar espectador durante Jornal Nacional

São Paulo – Um momento inusitado chamou atenção no “Jornal Nacional” exibido na última segunda-feira, 21: o apresentador William Bonner deu risada e resolveu fazer uma imitação ao vivo durante o telejornal.

Após a exibição do quadro “O Brasil que eu Quero”, em que telespectadores enviam vídeos – na horizontal – revelando seus desejos para um País melhor, Bonner achou graça no discurso contundente contra políticos corruptos feito por Osmar Alves dos Santos, cidadão de Aragominas, no interior do Tocantins.

“O Brasil que eu quero é que os políticos tenham mais vergonha na cara. Larguem de roubar dinheiro público. Pra quê? Pra ir pra cadeia? Valeu a pena? Tenha vergonha na cara, político safado”, disse o espectador.

“E aí, Maju, viu que recado forte lá?”, questionou o apresentador no momento seguinte, em bom humor, introduzindo a previsão do tempo. “Tenha vergonha na cara, seu político safado!”, continuou, imitando inclusive o sotaque do espectador.

#JN exibiu o melhor vídeo do Brasil que eu quero até agora pic.twitter.com/UhTx9CZWWu — tulio (@tulio) May 21, 2018

Gnt qq foi essa do William Bonner? Minha primeira reação foi vir aqui no Twitter pra confirmar q isso realmente aconteceu ou se eu tava alucinada huahuahua — The Dude (@ibagbagi) May 21, 2018

Aoooo Tocantins que ta em alta! Pega essa imitação do Bonner pic.twitter.com/ozHrKmkArE — 28 (@sofi_leobas) May 22, 2018

O William Bonner salvou a minha noite. O que foi essa imitação?

KKKKKKKKK — Camilly Vitória Aramita (@AramitaCamilly) May 21, 2018