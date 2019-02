Bon Jovi volta ao Brasil para show no Rock in Rio 2019

São Paulo – O grupo Bon Jovi volta ao Brasil neste ano para a sua terceira participação no festival Rock in Rio. O anúncio foi feito na quinta, 31, pela organização do evento.

Liderada pelo vocalista Jon Bon Jovi, a banda já se apresentou nas edições de 2013 e 2017 do Rock in Rio. Se contar as participações em Madri e Lisboa, este será o quinto show do Bon Jovi no Rock in Rio.

Na edição 2019 do festival, no Rio de Janeiro, Bon Jovi será a atração principal do Palco Mundo no terceiro dia de evento, em 29 de setembro. Ainda não há outras atrações confirmadas no mesmo palco, naquele dia. Já no palco Sunset, a britânica Jessie J. se apresenta mais cedo.

Ainda no Sunset, uma nova atração foi anunciada para o dia de abertura do festival, 27 de setembro: a cantora baiana Xenia França será a convidada especial do show do cantor britânico Seal, já anunciado anteriormente.

Segundo os organizadores, Xenia deve cantar algumas canções ao lado de Seal, repetindo a iniciativa realizada em 2017, que juntou o norte-americano Cee Lo Green com a brasileira IZA, no Palco Sunset.

Por enquanto, apenas a banda Bon Jovi foi anunciada entre as atrações do Palco Mundo na primeira semana de festival.

Na semana seguinte, no dia 4, se apresentam Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura. Dia 5, se revezam P!nk, Black Eyed Peas e Anitta. Já no dia 6, encerrando o festival, estão Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Os Paralamas do Sucesso.

No Palco Sunset, estão confirmados, além de Seal e Jessie J, nomes como Slayer (4/10), Charlie Puth (5/10), King Crimson (6/10) e um show em conjunto de Lulu Santos e Silva (28/9).

O evento terá ainda o Espaço Favela, que vai apresentar artistas descobertos nas comunidades do Rio, como a banda Canto Cego, Tuany Zanini, o pianista Jonathan Ferr e a dupla de funkeiros Cidinho e Doca.

Já o Espaço Rota 85, criado em referência à famosa Rota 66, nos EUA, vai relembrar o primeiro ano de Rock in Rio, com decoração vintage, uma borracharia, um bar com memorabilia dos 34 anos de evento, um posto de gasolina e mais atrações.