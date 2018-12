“Bohemian Rhapsody” é a música do século 20 mais escutada da história

Londres – Lançada em 1975, “Bohemian Rhapsody”, do Queen, se tornou a música do século 20 mais escutada da história, segundo afirmou o Universal Music Group (UMG) em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 12.

Passados 43 anos desde o lançamento, a música teve um pico de popularidade neste ano, coincidindo com a estreia do filme de mesmo nome que narra a trajetória da banda britânica e do vocalista, Freddie Mercury.

De acordo com a empresa, a música superou a marca de 1,6 bilhão de reproduções em streaming. Quando foi lançada, no dia 31 de outubro de 1975, conseguiu se manter por nove semanas seguidas no topo das paradas no Reino Unido, um recorde na época, e é a única a ter chegado duas vezes ao top 1 das paradas inglesas no Natal.

“Bohemian Rhapsody” foi reconhecida em diversas ocasiões como uma das melhores músicas da história e, em 2004, ganhou um lugar no Hall da Fama do Grammy.

Além disso, a interpretação de Freddie Mercury foi considerada pelos leitores da revista “Rolling Stone” como a melhor da história do rock.

Muitos artistas já fizeram suas próprias versões de “Bohemian Rhapsody” ao longo dos anos, como Pink, Kanye West, Robbie Williams, The Royal Philharmonic Orchestra, Montserrat Caballé e Elton John.