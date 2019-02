Bohemian Rhapsody domina categorias técnicas no Oscar 2019

São Paulo – O filme “Bohemian Rhapsody”, que conta a história da banda britânica de rock Queen, dominou as categorias técnicas do Oscar 2019, com três vitórias. Já “Pantera Negra”, baseado em um herói dos quadrinhos, levou dois prêmios desse tipo.

“Bohemian Rhapsody” foi escolhido o melhor em Montagem, Edição de Som e Mixagem de Som. Já “Pantera Negra” ganhou em Figurino e Design de Produção.

O prêmio de Melhor Maquiagem foi para “Vice”, que conta a história do ex-vice-presidente dos Estados Unidos Dick Cheney. Já “Roma” levou a estatueta de Melhor Fotografia. O prêmio de Efeitos Visuais foi para “O Primeiro Homem”, sobre o astronauta Neil Armstrong.