Boa fama: cinco vinhos e destilados ligados a celebridades

George Clooney construiu uma carreira sólida no cinema e já pode dizer o mesmo a respeito da publicidade. Deve ter convencido milhares de pessoas a optar pelos cafés da Nespresso, da qual é garoto-propaganda, e inúmeras outras a nunca esquecer do slogan “no Martini, no party”, que martelou sob encomenda da marca de vermutes da Bacardi.

Como garoto-propaganda da tequila Casamigos, ajudou a tornar a bebida uma das preferidas de endereços descolados de bairros como o Brooklyn, em Nova York. O destilado foi criado em 2013 pelo ator e dois amigos, os empresários Mike Meldman e Rande Gerber – esse último é marido da atriz Cindy Crawford. Dois anos atrás, a marca foi arrematada pela Diageo por US$ 1 bilhão.

Assim como a tequila de Clooney, os vinhos de Brad Pitt e Angelina Jolie merecem a fama que têm. Falamos do Miraval Côtes de Provence Rosé e do Muse de Miraval. Os dois são produzidos em uma propriedade na Provença, na França, pela qual os atores desembolsaram US$ 67 milhões em 2011, quando ainda eram casados.

No ano passado, o cantor Jon Bon Jovi e seu filho, Jesse Bongiovi, de 24 anos, lançaram o rosé Diving into Hampton Water. Produzido em Languedoc, também no sul da França, o vinho brinca com um dos novos apelidos dos rosés – água dos Hamptons -, em razão do sucesso deles nessa região no estado de Nova York.

Fã de bourbons, o ator Matthew McConaughey assumiu em 2016 o posto de diretor criativo e garoto-propaganda da Wild Turkey. O primeiro comercial da marca dirigido por ele sustenta logo de início: “Não estamos com pressa para ser o mais popular, mas também não estamos tentando não ser”.

Outro destilado ligado a uma celebridade que vale a pena experimentar é o gin Aviation, cujo maior acionista é Ryan Reynolds, a estrela de “Deadpool”. Na hora de fazer a propaganda da bebida o ator parece ter incorporado o anti-herói debochado. Declarou ele: “Provei todos os gins no planeta e o Aviation, sem dúvida, é o melhor. Também não recomendo experimentar todos os gins do planeta. Fique com este”.