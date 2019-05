BMW cria 40 novos pontos de recarga para híbridos e elétricos no Brasil

São Paulo – Dentro de sua estratégia Strategy Number ONE>NEXT, que enfoca a eletromobilidade e busca apoiar o aumento da frota de modelos eletrificados, o BMW Group Brasil, das marcas BMW e Mini, anunciou a instalação de 40 novos pontos de recarga no Brasil. Todos os pontos serão criados até o fim de 2019.

Atualmente, são 110 pontos de recarga no Brasil, seja postos próprios da BMW, seja parcerias com empresas como Ipiranga e Grupo Pão de Açúcar.

Em 2018, o grupo vendeu 142 mil veículos eletrificados (bateria elétrica e plug-in híbrido) no mundo. Até 2021, a empresa terá cinco modelos totalmente elétricos à venda: o BMW i3, o MINI Electric, o BMW iX3, o BMW i4 e o BMW iNEXT. E em 2025, esse número deve crescer para, pelo menos, doze modelos.

Confira alguns dos modelos híbridos da marca encontrados no Brasil ou que podem ser encomendados:

MINI Cooper S E Countryman ALL4

Esse é o primeiro modelo da marca britânica equipado com um sistema híbrido de propulsão: o motor elétrico impulsiona as rodas traseiras e o motor a combustão impulso as rodas dianteiras. Com autonomia de 500 quilômetros, o motor elétrico atuando ao lado do a combustão alcança potência total de até 224cv (165kw) e chega a 100 km/h em 6,8 segundos. No Brasil, é vendido por R$ 214.990.

MINI Cooper S E Countryman ALL4 MINI Cooper S E Countryman ALL4

BMW 530e M Sport

A versão híbrida do sedã executivo é equipado com o sistema BMW eDrive, que integra um motor elétrico de última geração associado a um motor de quatro cilindros e 1.998 cm³, movido a gasolina, e apto a entregar 184cv, entre 5.000 e 6.500 rpm. A potência combinada é de 252cv, a mesma do BMW 530. O sedã é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 6,2 s e alcançar 235 km/h de velocidade máxima. No Brasil, é encontrado por R$ 328.950.

BMW 530e M Sport BMW 530e M Sport

BMW i8 Coupé e Roadster

O BMW i8 Roadster pode ser encomendado por R$ 699.950; o BMW i8 Coupé, por R$ 649.950. Ambos são equipados com a última geração da tecnologia BMW eDrive, que combina um novo propulsor elétrico sincronizado ao motor à combustão, de três cilindros, 1.499 cm³. O motor elétrico é responsável por mover as rodas dianteiras, enquanto o motor à gasolina movimenta as rodas traseiras. As duas versões trazem potência combinada de 374cv e alcançam velocidade máxima de 250 km/h, além de aceleração de 0 a 100 km/h em 4,4 segundos (Coupé) e 4,6 s (Roadster).

BMW i8 Coupé e BMW i8 Roadster BMW i8 Coupé e BMW i8 Roadster

BMW i3 120Ah

Com versões de R$ 205.950, R$ 229.950 e R$ 257.950, o novo BMW i3 120Ah é equipado com baterias de alta voltagem de íons de lítio, com maior capacidade de armazenamento de energia – 120 Ah/42,2 kWh. A unidade elétrica BMW eDrive é capaz de gerar 125 kW (170 cv).