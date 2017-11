Black Friday tem perfumes importados com até R$ 100 de desconto

São Paulo – Nem só de eletrônicos e eletrodomésticos é feita a Black Friday: ao longo do fim de semana, também será possível comprar perfumes e cosméticos com desconto.

Entre os perfumes em promoção estão alguns “queridinhos” no Brasil, como as versões do feminino 212, da Carolina Herrera. No site da Sephora, o 212 Vip Rosé Feminino Eau de Parfum é vendido com 20% de desconto, passando de R$ 259 para R$ 207.

O masculino 1 Million, de Paco Rabanne, também pode ser encontrado com desconto no site: de R$ 349 por R$ 279. Já no site da The Beauty Box, é possível encontrar um Kit Scuderia Perfume Ferrari com desconto de R$ 219,80 por R$ 119.

Além dos produtos e das marcas mais famosas, há opções para todos os gostos – e com descontos ainda maiores. Além de perfumes, loções, cremes e maquiagens também podem ser encontradas com desconto nos dois sites.