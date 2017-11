Black Friday tem cafeteira Nespresso a R$ 27 em shopping de SP

São Paulo – De uma Cafeteira Nespresso Inissia por R$ 27,92 a uma Smart TV Samsung LED HD 32 polegadas por R$ 234,97, a Black Friday do Shopping Eldorado, em São Paulo, traz itens desejados por preços bem abaixo da média.

A série de promoções ocorrerá entre sexta e domingo. Para ter acesso aos descontos, que variam entre 50% e 90%, os consumidores deverão baixar o aplicativo de realidade aumentada Halem e, com ele, “caçar” os produtos promocionais no shopping.

Além da cafeteira e da TV, a promoção inclui produtos como a Lava & Seca 10Kg Samsung Seine Eco Bubble, com preço de R$2.199 por R$439,80, além de outros utensílios e eletrodomésticos. É possível encontrar mais informações sobre as promoções no site do estabelecimento.