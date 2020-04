Bill Withers, do clássico “Ain’t No Sunshine”, morre aos 81 anos

Morreu em Los Angeles, EUA, o cantor e compositor americano Bill Withers. Ele tinha 81 anos. Segundo a família divulgou hoje (3), ele morreu em decorrência de problemas no coração na segunda-feira (30).

Withers era considerado um dos mestres do soul. Ganhador de três prêmios Grammy e membro do Rock and Roll Hall of Fame, o cantor de Virgínia Ocidental marcou a história da música logo na sua estreia em 1971, com o álbum “Just As I Am”.

Ele ficou famoso por canções icônicas nas décadas de 1970 e 1980, como “Lean On Me”, “Lovely Day” e “Ain’t No Sunshine”. Withers parou de lançar discos em 1985, mas sua música soul influenciou gerações de artistas posteriores do mundo do R&B e do hip-hop.