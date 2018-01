Bilheterias físicas abrem venda de ingressos para desfiles em SP

Responsável pela administração e organização dos desfiles das escolas de samba da cidade de São Paulo, a Liga SP iniciou nesta quarta-feira, 3, avenda de ingressos para os desfiles de 2018 nas bilheterias físicas do Sambódromo do Anhembi e na estação do Metrô São Bento Bento (Linha 1 – Azul), em São Paulo.

Estão disponíveis mais de 30 mil ingressos para cada noite de desfile, que ocorrerão entre os dias 9 e 16 de fevereiro, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo

Os valores variam de acordo com o setor e dia escolhido, com preços a partir de R$ 30 para arquibancada; R$ 270 para cadeira de pista; R$ 1.210 para mesa de pista; e R$ 10.000 para camarote. A venda também está disponível através do site.

Para a compra é necessário apresentar RG e CPF, já que os tíquetes são nominais e intransferíveis. Os pagamentos podem ser feitos em dinheiro, com cartões de débito e crédito e podem ser parcelados em até 12 vezes.

O funcionamento das bilheterias do Sambódromo do Anhembi (Portão 1 – Avenida Olavo Fontoura, 1.209 – Santana) e da estação São Bento do Metrô, da Linha 1 – Azul, próximo à escadaria com acesso à Rua 25 de Março, será de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, e sábados e domingos, das 10h às 18h.

Confira a Ordem dos Desfiles das Escolas de Samba 2018:

Grupo Especial

Sexta-feira, 9/02

23h15 – Independente Tricolor

0h20 – Unidos do Peruche

1h25 – Acadêmicos do Tucuruvi

2h30 – Mancha Verde

3h35 – Acadêmicos do Tatuapé

4h40 – Rosas de Ouro

5h45 – Tom Maior

Sábado, 10/02

22h30 – X-9 Paulistana

23h35 – Império de Casa Verde

0h40 – Mocidade Alegre

1h45 – Vai-Vai

2h50 – Gaviões da Fiel

3h55 – Dragões da Real

5h – Unidos de Vila Maria

Grupo de Acesso

Domingo, 11/02

21h – Barroca Zona Sul

22h – Leandro de Itaquera

23h – Nenê de Vila Matilde

0h – Colorado do Brás

1h – Camisa Verde e Branco

2h – Águia de Ouro

3h – Pérola Negra

4h – Imperador do Ipiranga

Grupo de Acesso 2

Segunda-feira, 12/02

20h – Uirapuru da Mooca

20h50 – Dom Bosco

21h40 – Brinco da Marquesa

22h30 – Combinados de Sapopemba

23h20 – Amizade Zona Leste

0h10 – Estrela do Terceiro Milênio

1h – Torcida Jovem

1h50 – Unidos de Santa Bárbara

2h40 – Camisa 12

3h30 – Mocidade Unida da Mooca

4h20 – Morro da Casa Verde

5h10 – Tradição Albertinense

Desfile das Campeãs

Sexta-feira, 16/10

– Vice-Campeã do Grupo de Acesso

– Campeã do Grupo de Acesso

– 5º Lugar do Grupo Especial

– 4º Lugar do Grupo Especial

– 3º Lugar do Grupo Especial

– Vice-Campeã do Grupo Especial

– Campeã do Grupo Especial