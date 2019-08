Bienal do livro do Rio terá novidade para o público infantil

A 19ª Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro começa no final do mês com uma novidade para o público infantil: o Pavilhão Pela Estrada a Fora…, montado logo na entrada do pavilhão de exposições Riocentro.

Montado em área de 500 metros quadrados, o cenário, especialmente preparado para as crianças, dá a impressão de estar em uma floresta, dentro de um livro, que ganha vida. O espaço tem três tocas ilustradas com desenhos de personagens de fábulas, lendas e contos clássicos.

As crianças terão liberdade para explorar o cenário surpreendendo-se com a mudança de luz para marcar a passagem de tempo, sons de bichos e da natureza. Haverá também muitas atividades direcionadas aos pequenos, além de uma cabana que recria a floresta à noite. O local também poderá ser visitado por alunos de escolas públicas e privadas.

Ao longo dos dez dias de evento, de 30 de agosto a 8 de setembro, são esperadas 600 mil pessoas. Cinco milhões de exemplares estarão disponíveis para a venda. De segunda a quinta-feira, o horário de funcionamento é das 9h às 21h; na sexta-feira o público pode ir à Bienal das 9h às 22h e nos finais de semana, das 10h às 22h. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada).

A diretora do evento Tatiana Zaccaro disse que a feira vai manter a característica de ser um “evento para todos os públicos”: crianças, adolescentes, adultos, pessoas que gostam de ler, as que ainda não têm o hábito de leitura ou que têm contato com a leitura de forma individual, associada a um tema do seu interesse, como games e histórias policiais.

Tatiana explicou que, nesta edição, optou-se por trabalhar com categorias bem segmentadas, para reforçar a lógica de criar uma Bienal para cada público. “Desta forma, consolidamos o posicionamento de que a Bienal é um evento para toda a família e para todos os públicos, independentemente das idades e do perfil”, salientou.

Grupos escolares

A visitação de grupos escolares já pode ser agendada no site da Bienal. Até agora, cerca de 112 mil estudantes já estão cadastrados para visitar o evento, considerado o maior festival literário do Brasil. O Projeto Visitação Escolar prevê participação dos estudantes nos dias úteis, das 9h às 17h, em dois turnos (manhã e tarde).

Desde a primeira edição da Bienal, mais de 1,5 milhão de estudantes visitaram o festival. Os alunos de escolas públicas, indicadas por secretarias de Educação parceiras dos organizadores do evento, têm gratuidade na visita e ainda recebem, das prefeituras e do estado, um cupom para a troca por um livro.

Também é possível comprar antecipadamente os ingressos para no site. Nesta edição, a feira terá duas vias de acesso: pelas avenidas Salvador Allende e Olof de Palme, que contam com estações de BRT. Para quem for de carro, haverá estacionamento no local e vagas extras no condomínio Ilha Pura, que fica ao lado do Riocentro.