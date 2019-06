Benício, filho de Luciano Huck e Angélica, recebe alta do hospital

O jovem Benício, de 11 anos, filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, recebeu alta do hospital Copa Star nesta terça-feira, 25. Ele estava internado no local desde sábado, 22, após sofrer um acidente enquanto praticava wakeboard no Rio de Janeiro.

Conforme o boletim médico divulgado pela assessoria de Huck, o menino “evoluiu com excelente recuperação clínica do trauma cranioencefálico e recebeu alta hospitalar hoje [terça-feira] para sua casa acompanhado de seus pais”.

Ainda no sábado, Benício foi submetido a uma neurocirurgia, pois havia sofrido traumatismo cranioencefálico. Na segunda-feira, 24, ele recebeu alta da unidade de tratamento intensivo (UTI) neurológico.

Nos próximos dias, o garoto deverá ser reavaliado pela equipe médica. Durante todo o período em que esteve internado, ele foi acompanhado pelo diretor geral do hospital, João Pantoja, pela pediatra Andrea Souza de Paiva e pelo neurocirurgião Gabriel Mufarrej. Na UTI, esteve também sob os cuidados da intensivista pediátrica Lenira Daibes Rachid.

O acidente

Benício sofreu um acidente enquanto praticava wakeboard, no último sábado, 22, nas proximidades da Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro.

Segundo a Marinha do Brasil, “o filho do apresentador esquiava em prática esportiva, desequilibrou-se da prancha e chocou a cabeça na mesma”. As informações são do comandante da lancha que puxava o wakeborad, colhidas pela Delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis (DelAReis).

Em nota divulgada no domingo, 23, a Marinha informou que, “por tratar-se de pancada na cabeça”, a família optou “pela condução ao hospital para realizar os procedimentos médicos para esse tipo de acidente”.