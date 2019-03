Bebida do momento, bares de São Paulo promovem rota do gim

São Paulo – Até o dia 6 de abril 29 bares e restaurantes da cidade de São Paulo irão realizar a “2º Rota do Gim Nacional” e oferecer aos clientes drinks exclusivos feitos com a bebida da moda: o gim. A ideia é mostrar que o destilado vai além da mistura com tônica ou o clássico Negroni.

A bebida, uma mistura de ervas e especiarias que tem como base o zimbro, uma fruta encontrada na Europa e que é parecida com a uva, pode acompanhar os mais diversos ingredientes. São frutas, licores, chás, mel e até pimenta. Ou seja, tem a mesma versatilidade de suas concorrentes queridinhas dos brasileiros: a cachaça e a vodka,

Participam do evento bares como o Obelisco, parte do complexo Vista que fica na cobertura do MAC-USP ao lado do Parque Ibirapuera, e o Guarita, bar especializado em coquetéis localizado em Pinheiros. Também estão incluídos bares especializados em gim, como Ginteria, G&T Bar e Gin Bbq, que começaram a surgir na cidade nos últimos anos.

Os bares estão espalhados por diversas regiões da cidade, em bairros como Itaim, Centro, Vila Mariana, Moema e Santa Cecília.

O evento é promovido pela Draco Gim, que comercializa um rótulo premium desde junho de 2016. definido como um London Dry, o gim clássico, com um toque cítrico. Portanto, todos os drinks oferecidos no evento levam como base a bebida.

Os preços dos coquetéis partem de 20 reais.

Veja na galeria abaixo alguns drinks de destaque e, ao final da matéria, a lista completa de participantes e drinks:

1. Drink Urucubaca (Gim, calda de urucum, taperebá, mix cítrico e arruda) do Guarita (R$ 30) zoom_out_map 1 /9 Drink Urucubaca (Gim, calda de urucum, taperebá, mix cítrico e arruda) do Guarita (R$ 30) (Tales Hidequi/Divulgação) Drink Urucubaca (Gim, calda de urucum, taperebá, mix cítrico e arruda) do Guarita (R$ 30)

2. Drink com gim, tônica, suco limão, tangerina e alecrim defumado do Méz (R$ 30) zoom_out_map 2 /9 Drink com gim, tônica, suco limão, tangerina e alecrim defumado do Méz (R$ 30) (Tales Hidequi/Divulgação) Drink com gim, tônica, suco limão, tangerina e alecrim defumado do Méz (R$ 30)

3. Drink Wanted tonic (Gim, suco de limão siciliano, melaço de cana) do The Juniper 44 (R$ 34) zoom_out_map 3 /9 Drink Wanted tonic (Gim, suco de limão siciliano, melaço de cana) do The Juniper 44 (R$ 34) (Tales Hidequi/Divulgação) Drink Wanted tonic (Gim, suco de limão siciliano, melaço de cana) do The Juniper 44 (R$ 34)

4. Drink Red Dragon (Gim, chá de hibisco com aniz estrelado, limão tahiti e siciliano) do Estúdio Becca (R$ 35) zoom_out_map 4 /9 Drink Red Dragon (Gim, chá de hibisco com aniz estrelado, limão tahiti e siciliano) do Estúdio Becca (R$ 35) (Tales Hidequi/Divulgação) Drink Red Dragon (Gim, chá de hibisco com aniz estrelado, limão tahiti e siciliano) do Estúdio Becca (R$ 35)

5. Drink Daszabelha (Gim, tônica com mel e pimenta rosa) do Axado (R$ 31) zoom_out_map 5 /9 Drink Daszabelha (Gim, tônica com mel e pimenta rosa) do Axado (R$ 31) (Tales Hidequi/Divulgação) Drink Daszabelha (Gim, tônica com mel e pimenta rosa) do Axado (R$ 31)

6. Drink Brisa (Gim infusionado com cascas de laranja, camomila , suco de limão siciliano e angostura) da Central Caos (R$ 31) zoom_out_map 6 /9 Drink Brisa (Gim infusionado com cascas de laranja, camomila , suco de limão siciliano e angostura) da Central Caos (R$ 31) (Tales Hidequi/Divulgação) Drink Brisa (Gim infusionado com cascas de laranja, camomila , suco de limão siciliano e angostura) da Central Caos (R$ 31)

7. Drink Bijou Gin (Gim, maracujá, água de coco, gengibre e angostura) do Obelisco Bar (R$ 36) zoom_out_map 7 /9 Drink Bijou Gin (Gim, maracujá, água de coco, gengibre e angostura) do Obelisco Bar (R$ 36) (Tales Hidequi/Divulgação) Drink Bijou Gin (Gim, maracujá, água de coco, gengibre e angostura) do Obelisco Bar (R$ 36)

8. Drink Basilico (Gim, manjericão, cordial de cítricos com capim limão, menta e água com gás) do Skyhall (R$ 33) zoom_out_map 8 /9 Drink Basilico (Gim, manjericão, cordial de cítricos com capim limão, menta e água com gás) do Skyhall (R$ 33) (Tales Hidequi/Divulgação) Drink Basilico (Gim, manjericão, cordial de cítricos com capim limão, menta e água com gás) do Skyhall (R$ 33)

9. Drink Mushu (Gim, Jerez fino, licor de café e bitter de folhas de eucalipto), do Banqueta Bar (R$ 29) zoom_out_map 9/9 Drink Mushu (Gim, Jerez fino, licor de café e bitter de folhas de eucalipto), do Banqueta Bar (R$ 29) (Tales Hidequi/Divulgação) Drink Mushu (Gim, Jerez fino, licor de café e bitter de folhas de eucalipto), do Banqueta Bar (R$ 29)

Bebida em ascensão

Segundo pesquisa da consultoria Euromonitor, o consumo de gim cresceu 66% apenas em 2017. A moda do destilado não pegou apenas no Brasil: a bebida foi a que apresentou o maior crescimento no volume total consumido no mundo naquele ano, com aumento de 5% em relação ao ano anterior. A projeção é que o volume de vendas total de gim continue a crescer, porém a um ritmo mais lento, com aumento de 17% ao ano até 2022.

O forte crescimento registrado nos últimos anos tornou o gim o 7º destilado mais consumido no Brasil. Contudo, suas vendas representam menos de 1% do volume total consumido no país, já que a cachaça domina o mercado nacional, com participação de 70%.

No entanto, até 2022, segundo estimativa da Euromonitor, a bebida deve representar cerca de 5% do total de destilados consumidos no Brasil, equiparando-se aos uísques.

Há quatro anos existiam apenas quatro marcas nacionais “que não vendiam quase nada” no país. Hoje, são mais de 60, a maioria artesanais, diz Rodrigo Marcusso, mixologista criador do Draco Gin.

“Em apenas um ano e meio triplicamos de tamanho. Estamos perto de ter uma destilaria própria por conta do forte crescimento”. Assim como a maioria dos produtores de gim artesanais, até agora a Draco utiliza a estrutura de destilaria de terceiros.

Inicialmente vendido apenas em bares e restaurantes, no ano passado a Draco chegou ao varejo. O rótulo de 750 ml do produtor é vendido por 120 reais em redes como Carrefour e Pão de Açúcar. Rótulos populares de gim costumam custar entre 30 reais e 40 reais.

O mercado da bebida não está concentrado na região Sudeste do país. A Draco, por exemplo, tem pontos de vendas em cinco estados. É possível acompanhar a criação de bares especializados não apenas em São Paulo, mas também em capitais como Belo Horizonte e Curitiba.

Mais um sinal da expansão do mercado, a “Rota do gim nacional” dobrou de tamanho em apenas um ano. “Em 2018, apenas 15 bares participaram. Nesse ano, temos fila de espera”, conta Marcusso. Na primeira edição do evento, foram vendidos cerca de 20 mil coquetéis.