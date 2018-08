Bebendo e aprendendo: 8 experiências cervejeiras para visitar pelo Brasil

São Paulo – Da cuidadosa seleção dos ingredientes até o copo gelado chegar em mãos, a cerveja é uma arte. E algumas cervejarias pelo Brasil têm suas portas abertas para visitação e ensinam tudo sobre o processo de produção da favorita nacional.

E tem opções para agradar a todos os gostos na hora da degustação: sua preferida pode ser uma Pilsen Lager fabricada pela Ambev ou a Double Brown Ale com Castanha do Pará da Colorado.

Se não entendeu nada, é mais um motivo para conferir os tours completos oferecidos pelas cervejarias, que explicam os tipos de cerveja, com harmonização com petiscos, além de ensinar sobre a história da bebida.

Confira as 8 cervejarias abertas para visitação:

São Paulo

Cervejaria Jaguariúna

A cervejaria da Ambev, dona de marcas como Skol, Antarctica e Brahma, oferece visita gratuita para ver todo o processo produtivo da bebida. Aqui, o visitante recebe uma aula de história da cerveja, desde a Antiguidade e passando por outros países e o Brasil. No final, há a degustação de alguns rótulos harmonizados com petiscos clássicos de boteco.

Endereço: Av. Antártica, 1353, Jaguariúna/SP

Inscrições: Existe um limite de 20 pessoas por turma e a visita é restrita para maiores de 18 anos. Interessados podem se inscrever pelo site da Ambev.

Data: Sábados às 10h ou às 14h30

Cervejaria Colorado

O diferencial da Colorado é a mistura do melhor da cultura brasileira com a tradição da cervejeira. No tour, é possível entender melhor o processo do produto artesanal e criativo com ingredientes inusitados, como castanha do pará, rapadura e mandioca.

Endereço: Rod. Anhanguera, km 308 + 300m (próximo ao Atacadão) – Ribeirão Preto

Inscrição: Pelo site da marca. Entrada de R$ 25

Data: Aos sábado, às 9h (chegar com 20 minutos de antecedência). Em caso de lotação, outra turma será aberta às 11h. Indique a data pretendida corretamente

Brew House Goose Island

A primeira Brew House da Goose Island no Brasil abriu as portas em São Paulo para oferecer ótimas comidas, cervejas especiais e novas alternativas para experimentar tudo o que a cidade pode oferecer. Mais informações no site.

Endereço: Rua Baltazar Carrasco, 187. Pinheiros – São Paulo/SP

Datas: Terça a Quinta, das 18h à 1h, Sábado das 12h à 1h. Domingo das 12h às 22h

Baden Baden – Campos do Jordão

Desde 2014, a Baden Baden oferece a chance de conhecer sua fábrica em Campos do Jordão. A tour dura uma hora e inclui a degustação de 3 estilos de Baden Baden, além de incluir uma taça personalizada da marca.

Endereço: Avenida Matheus da Costa Pinto, 1653 – Bairro Santa Cruz – Campos do Jordão

Inscrições: 0800 888 1010 / (12) 3664-2004. O ingresso é R$ 30,00 por pessoa (somente maiores de 18 anos)

Datas: das 10h às 17h30, de segunda a domingo, incluindo feriados

Rio de Janeiro

Cervejaria Rio de Janeiro

Nnessa cervejaria da Ambev inaugurada em 1996 o visitante pode acompanhar a produção de rótulos como Antárctica, Skol, Brahma e Bohemia. Na primeira etapa, os participantes acompanharão todo o processo de brasagem, quando o malte e água são misturados. Na sequência, será possível ver os momentos de fermentação e maturação e, no momento da filtração, provar a cerveja segundos depois de pronta, direto dos tanques. No final, há degustação com combinações de petiscos. A visita é gratuita e para maiores de 18 anos.

Endereço: Estrada Rio São Paulo Nº 6011 KM 31, Campo Grande – Rio de Janeiro-RJ

Inscrições: Pelo site da Ambev.

Data: Sextas e Sábados, 09:30h e 13:30h

Cervejaria Bohemia – Petrópolis

Considerado o mais completo Centro de Experiência Cervejeira da América do Sul, o tour na Cervejaria Bohemia – a primeira do Brasil – conta a história da bebida e como ela influenciou a civilização atual, passando pelos ingredientes usados e os processos de produção, os estilos e escolas cervejeiras, e ainda conta com a degustação de rótulos variados durante o passeio. Tudo isso em mais de 7 mil m² e 20 ambientes interativos e sensoriais. Ao final, além de comprar souvenires e rótulos especiais na loja oficial da Bohemia, o visitante pode comer no restaurante oficial da cervejaria, com pratos exclusivos e harmonizados com cervejas da casa.

Endereço: Rua Alfredo Pachá, 166 | Centro – Petrópolis/RJ

Inscrições: pelo site da marca. Entrada no valor de R$ 36

Data: Terças à Quintas, das 12h às 17h. Sextas e Domingos, das 10h às 17h. Sábados, das 10h às 17h

Minas Gerais

Ateliê Wäls

Imagine entrar em um espaço amplo, contemporâneo e repleto de barricas de madeira. Nelas, mais de 100 mil litros de bebida estão envelhecendo e fermentando, cada rótulo no seu devido tempo. O ateliê é o maior espaço desse tipo na América Latina, com mais de 20 torneiras de chope e cervejas exclusivas. As bebidas são harmonizadas com o cardápio do local,

Endereço: Rua Gabriela de Melo, 566 – Olhos D’Água, Belo Horizonte/MG

Inscrições: pelo site do ateliê. O tour guiado é R$ 30 com parte sendo revertida em consumo na loja

Data: Terça a sexta das 17h às 00h. Sábado das 11h à 00h. Domingo das 11h às 19h

Pernambuco

Cervejaria Itapissuma

Na fábrica da Ambev em Pernambuco são produzidos os rótulos como Skol, Brahma, Antarctica, Budweiser, entre outros. O tour é dividido em estações que permitem aos visitantes conhecer cada detalhe do processo produtivo da bebida, desde as etapas iniciais de seleção dos ingredientes até o envase do produto final. Os mestres-cervejeiros dão uma aula sobre a história da cerveja e há degustação no final. A entrada é gratuita.

Endereço: Rod BR-10, KM 34, S/n – Botafogo, Itapissuma – PE

Inscrições: Pelo site da Ambev

Data: Sexta-feiras, às 8h30 e 13h, e aos sábados às 9h30 e 14h