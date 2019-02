Baú de músicas de Harrison chega em maio

São Paulo – O semblante fechado – apesar do notório bom humor – rendeu a George Harrison o apelido de quiet beatle. O adjetivo sugere que ele optava por ficar calado na maior parte do tempo. Mas no mundo da música nem sempre o silêncio priorizado pelo artista é respeitado. Daí surgem boas notícias para os fãs de George Harrison e beatlemaníacos em geral. No dia 1° de maio, chega às lojas Early Takes Volume 1, compilação de algumas demos e raridades ouvidas no documentário Living In The Material World, dirigido pelo cineasta Martin Scorsese.

Entre as canções selecionadas para o álbum estão a parceria entre o ex-guitarrista dos Fab Four e Bob Dylan – I’d Had You Anytime, que abre o primeiro álbum solo de Harrison (All Things Must Pass) -, uma demo de My Sweet Lord e uma versão de Mama You’ve Been On My Mind, composta por Dylan. Outro detalhe, se é que você não prestou atenção, é que o nome do disco sugere que mais coisa vem por aí. Quando e o que não se sabe.

Confira o tracklist do álbum que estará disponível em CD e vinil: