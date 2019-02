Baselworld: Conheça Slim d’Hermès, a nova coleção da marca

São Paulo – Um dos lançamentos deste ano para a linha de relógios da Hermès é a coleção Slim d’Hermès, que, como seu próprio nome diz, carrega consigo um movimento fino, proporcionando delicadeza e discrição nas peças. Diversos tamanhos e modelos foram apresentados, mas vamos dar uma olhada nos modelos de 39,5 mm de diâmetro, com indicação simples de horas, minutos e pequenos segundos.

Quem proporciona estas funções é o calibre de fabricação própria H1950, que conta com apenas 2,6 mm de espessura. O mostrador da peça apresenta numerais arábicos com uma fonte criada pelo designer gráfico Philippe Apeloig, que trabalhou na maison por diversos anos. A tipografia foi inspirada na música, com seus “intervalos” representando ritmos e compassos.

Os modelos Slim d’Hermès 39,5 mm estão disponíveis com caixa de aço inoxidável ou ouro rosa. O mostrador opalino apresenta uma porção central tratada com efeito de raios solares, enquanto a região externa apresenta os algarismos em preto. Os ponteiros acompanham a tonalidade da caixa.

O verso do relógio possui uma abertura em cristal de safira que permite a visualização do movimento e seu acabamento no tema de “explosão de H” típico da marca. O movimento possui um microrrotor, que ajudou ainda mais na baixa espessura do calibre.

O acabamento do relógio é dado por uma pulseira em couro de crocodilo marrom ou preta, de acordo com a versão escolhida. O usuário ainda conta com 30 metros de resistência sob a água.

O modelo deve desembarcar no Brasil em maio. Seu valor ainda não foi divulgado.