Bares de vinhos chamam a atenção por informalidade e bons preços

Gino Wine Bar

Há 30 anos no Brasil, o italiano Gianluca Zucco é o criador deste pequeno bar com paredes de cimento e decoração minimalista. Uma lousa informa os vinhos em taça disponíveis de uma seleção rotativa. O tannat nacional Rastros do Pampa, por exemplo, sai a R$ 19, enquanto o italiano Lupi Reali, com uvas trebbiano, é vendido a R$ 21. Porções de embutidos e queijos nacionais, além de pães artesanais, completam o cardápio. Rua Cônego Eugênio Leite, 1.164, Pinheiros, São Paulo, (11) 98196-9016.

Vino! Bar

Com duas unidades em São Paulo, uma a poucos passos do metrô Fradique Coutinho, em Pinheiros, e outra no lobby do hotel Maksoud Plaza, na Bela Vista, ele acomoda as garrafas em prateleiras, com os preços marcados a caneta, e recorre a rolhas especiais para garantir a conservação dos rótulos que sobram de um dia para o outro – as taças custam a partir de R$ 12. Brancos, espumantes e rosés ficam armazenados numa geladeira ou em tinas com gelo. O ovo perfeito com espuma de queijo da Serra da Canastra e crispy de bacon é uma das opções para comer na unidade em Pinheiros (R$ 21). Rua Fradique Coutinho, 47, Pinheiros, São Paulo e Hotel Maksoud Plaza, Rua São Carlos do Pinhal, 424, Bela Vista, São Paulo, (11) 2614-0145.

Bocca Nera

Inaugurado no ano passado, ficou conhecido por apostar no sistema de rodízio. Funciona assim: entre 18h30 e meia noite, a clientela pode degustar quinze vinhos à vontade, entre espumantes, brancos, rosés, tintos e vinhos de sobremesa. Custa R$ 79,90 por pessoa (R$ 89,90 às sextas e aos sábados). É preciso solicitar a reposição das taças e o desperdício pode ser cobrado. Os rótulos selecionados em geral são os chamados vinhos de entrada de produtores nacionais. A croqueta de jamón (R$ 25) e a bruschetta de queijo de cabra com uva (R$ 32) ajudam a equilibrar o álcool. Rua Mourato Coelho, 1160, Pinheiros, São Paulo, (11) 3031-5171.

Vai de Vinho

Da safra de 2019, o bar criado pela ex-produtora de rádio Dani Scarpelli tem o mesmo nome do canal dela no YouTube, no qual dá dicas para novatos no universo dos vinhos. No acanhado endereço, ela vende rótulos que custam a partir de R$ 65. Para quem quer gastar mais, há opções como o pinot noir alemão Villa Wolf (R$ 147) e o israelense Golan Heights Hermon Mount (R$ 180). Para acompanhar, caem bem os potinhos com queijos parmesão, gorgonzola e emmental (R$ 20,00 cada um). Rua João de Sousa Dias, 377, Campo Belo, São Paulo, (11) 5542-0326.