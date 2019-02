Barcelona oficializa jogo com Santos em 2 de agosto

Barcelona – O Barcelona confirmou nesta sexta-feira, por meio de seu site oficial, o amistoso que fará com o Santos no próximo dia 2 de agosto, no Camp Nou, válido pelo Troféu Juan Gamper. Ao oficializar o confronto, o clube catalão destacou que o “jogo poderá marcar a estreia de Neymar como jogador azul-grená”.

O Barça também ressaltou que a participação do Santos na competição amistosa faz parte do acordo financeiro firmado com o clube brasileiro para a contratação do atacante.

O clube espanhol ainda lembrou que um novo amistoso com o Santos, a ser realizado em solo brasileiro, em local e data a serem definidos, ocorrerá posteriormente, também como parte da negociação que levou para a Espanha o astro da seleção brasileira.

O Santos está apenas aguardando a autorização a CBF para confirmar a sua participação no amistoso que valerá o título do Troféu Juan Gamper e o pedido de atuar em solo espanhol deverá ser oficialmente aceito pela entidade, até porque o confronto não ocorrerá em uma data que coincidirá com a de jogos do Campeonato Brasileiro.

Pouco antes do amistoso com o Barcelona, o Santos tem previsto uma partida contra o Internacional, em Porto Alegre, no dia 31 de julho, pela 10.ª rodada, e, após o duelo na Espanha, o time voltará a campo em 4 de agosto, contra o Náutico, na Vila Belmiro.

O Santos terá todas as despesas da viagem à Espanha custeadas pelo Barcelona, mas ainda não está certo se irá receber alguma parte da bilheteria. Já a partida de volta, no Brasil, terá a renda e outras receitas obtida por meio dela todas revertidas para os santistas.

E, pelo acordo firmado no contrato que definiu a ida de Neymar ao Barça, o clube espanhol terá de pagar 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 13 milhões) como compensação se a CBF não autorizar a realização deste segundo amistoso entre os dois times no Brasil.

Na nota oficial que publicou nesta sexta, o Barcelona também fez um resumo sobre a atual situação do Santos, lembrando que o time foi derrotado pelo Corinthians na final do último Campeonato Paulisto, mas anteriormente conquistou o título da Recopa Sul-Americana.

O clube também citou Arouca, Montillo e Marcos Assunção como referências da equipe santista, assim como enfatizou que o clube “inicia um processo de reforma” após a demissão do técnico Muricy Ramalho, ocorrida no final do mês passado.