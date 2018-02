Barbra Streisand revela que tem 2 cachorros que são clones

Los Angeles – Barbra Streisand revelou nesta terça-feira à revista “Variety” que dois dos seus cachorros, Miss Scarlett e Miss Violet, são clones de Samantha, uma animal de estimação que a atriz teve e que morreu em 2017 com 14 anos.

“Elas têm personalidades diferentes. Estou esperando ficarem maiores para poder ver se têm os olhos marrons e a seriedade (de Samantha)”, disse Barbra.

Os animais são da raça Coton de Tulear, um tipo de cachorro caraterizado por possuir um pelo muito suave que os deixa parecidos com uma bola de algodão.

A entrevista com a atriz, que estampa a capa da edição desta semana da “Variety”, tem uma imagem na qual Barbra aparece com Miss Scarlett e Miss Violet, as duas cadelas clonadas a partir de células extraídas da boca e do estômago de Samantha.

Barbra, de 75 anos, tem dois Oscars: um de melhor atriz por “Funny Girl: A Garota Genial” (1968) e outro de melhor canção original com “Evergreen”, trilha do filme “Nasce uma Estrela” (1976). EFE