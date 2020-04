BandSports abre sinal para exibir partidas gravadas, confira a programação

Com praticamente todos os torneios esportivos paralisados mundo afora devido a pandemia de coronavírus, canais de televisão começam a reprisar partidas que fazem parte da história do esporte.

Seguindo o conhecido provérbio de que recordar é viver, tanto a tevê aberta quanto os canais privados apostam no saudosismo para preencher suas grades de programação.

O BandSports, canal fechado para assinantes, resolveu abrir seu sinal até 30 de abril nas principais operadoras de TV paga e também pela internet. Neste final de semana, o canal exibirá desde partidas do torneio de tênis Roland Garros até os jogos pan-americanos de 1987. Confira a programação completa:

Especial Roland Garros

Sábado – 9h

O canal relembra o confronto entre Rafael Nadal e Stan Wawrinka na final masculina. Depois, será a vez de assistir na final feminina o duelo entre Simona Halep e Jeļena Ostapenko.

Sábado – 15h

Flávio Saretta, hoje comentarista do Bandsports, enfrentou o russo Evgeni Kafelnikov no Roland Garros 2003. A partida será reapresentada na íntegra.

Domingo – 9h

Outra atuação de Flávio Saretta no torneio de 2003 com o norte-americano André Agassi.

Domingo – 11h

O título de Yannick Noah no Roland Garros 1983 vai coroar o encerramento do Especial com a final entre o francês McEnroe e o sueco Mats Wilander.

Mundial de Motocross

Domingo 7h

Exibições de provas realizadas na competição em 2018

Jogos Pan-Americanos de 1987

Sábado – 19h

Liderada por Oscar Schimdt, a equipe brasileira entrou para a história ao derrotar o time norte-americano na final do torneio e na casa do adversário.