Banda Skank anuncia separação após 30 anos de existência

São Paulo – Banda de pop rock mineira com carreira de três décadas e premiada nos 10 discos de estúdio que lançou, o Skank anunciou neste domingo (3), em seu site, a sua separação no final de 2020, após uma turnê.

Os músicos resolveram fazer uma pausa e testar algo fora da única formação desde que se juntaram para fazer música em 1991. Segundo os músicos, não houve briga ou algo que pesasse na decisão, apenas “um desejo por experimentação, por correr riscos e buscar outras formas de realização sem ser como Skank”.

No último ano, apenas em São Paulo a banda lotou quatro das maiores casas de shows da cidade com a turnê “Os Três Primeiros”. Aconteceu o mesmo no Rio, Curitiba, Salvador, Belo Horizonte.

Agora, em 2020, em comemoração às suas três décadas, a banda fará a turnê “30 Anos”, embalada por coletânea de 30 hits da carreira e uma canção inédita. As datas da turnê, que será realizada no Brasil todo, serão anunciadas em janeiro.

Uma das músicas mais tocadas da banda é o single recente “Algo Parecido”, que soma mais de 31 milhões de plays no Spotify e 12 milhões de views no Youtube.