Bafta, do cinema britânico, acontece hoje (2) e antecipa Oscar

São Paulo – Aquecendo o mundo do cinema para a premiação do Oscar, acontece nesse domingo (2) a cerimônia de entrega dos prêmios Bafta, ou British Academy Film Awards, da academia britânica de cinema. O Bafta acontece desde 1949 e entrega alguns dos prêmios mais cobiçados do ano. É a chance, também, de atores, atrizes e produtores britânicos se destacarem em casa, quando em Hollywood a predileção pelo cinema americano fala mais alto (quase sempre). Hollywood celebra, antes de tudo, os EUA. Nada mais justo que o Bafta celebrar a Grã-Bretanha.

Assim como no Oscar 2020, o Bafta 2020 tem “Coringa” como líder de indicações, onze no total. A produção inglesa “1917” tem nove indicações. Quentin Tarantino, com “Era Uma Vez em Hollywood”, e Martin Scorsese, com “O Irlandês”, também estão entre os mais indicados em ambas as academias.

Por favorecer um tanto os britânicos, o Bafta traz algumas coisas diferentes do Oscar. Esse ano, o galês Taron Egerton, que estrela como Elton John em “Rocketman”, ficou de fora do Oscar, mas ganhou seu espaço no Bafta ao ser indicado a Melhor Ator.

Um prêmio para “1917” e outro para seu diretor Sam Mendes são praticamente certos. Nascido em Reading, Mendes deve receber o prêmio de Melhor Diretor. Já “1917” deve ganhar Melhor Filme Britânico. Ele também concorre a “Melhor Filme”. Outra possibilidade é que “Dois Papas” leve Melhor Filme Britânico para que “1917” saia vencedor em Melhor Filme.

Assim, o Bafta deve adiantar algumas coisas que acontecerão no Oscar, uma semana depois. Mendes é o favorito a levar o Oscar de Melhor Diretor no dia 9, assim como “1917” é o favorito a Melhor Filme. Em ambos, também, Joaquin Phoenix deve sair como vencedor na categoria Melhor Ator. Ele já levou o Actor do SAG Awards e o Globo de Ouro por sua atuação em “Coringa”. Renée Zellweger, que encarna Judy Garland em “Judy”, também deve vencer tanto no Royal Albert Hall de Londres quanto no Dolby Theatre de Los Angeles. As duas atuações são excepcionais e foram unanimidade de crítica.

Apesar das repetições, vale ficar de olho no Bafta, já que há categorias interessantes que não existem no Oscar. Há, por exemplo, Melhor Revelação (“Rising Star”), o que é uma boa chance de ver alguns dos novos talentos que prometem ganhar espaço nos próximos anos. Concorrem esse ano Awkwafina (por “The Farewell”) e Kaitlyn Dever (por “Fora de Série”), entre outros. Outra categoria reconhecida somente no Bafta é Melhor Diretor de Elenco (“Casting”). “Dois Papas”, “História de Um Casamento” e “Coringa” estão entre os indicados. Também, é exclusivo do Bafta o prêmio Melhor Estreia de um Escritor, Diretor ou Produtor Britânico, que busca premiar os novatos na carreira.